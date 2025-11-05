Roma, 5 nov. (Adnkronos) - Larresto in Libia di Almasri dimostra in maniera inequivocabile la correttezza dellagire del governo Meloni e linfondatezza delle accuse dellopposizione. Appare del tutto evidente che il nostro esecutivo abbia concesso lestradizione alla Libia su richiesta della Procura libica e larresto di oggi dimostra la fondatezza di quella richiesta. Lopposizione che scalpita, anche stavolta, è rimasta con un pugno di mosche in mano. Così il vicepresidente della commissione Giustizia a Palazzo Madama, il senatore di Fratelli dItalia Sandro Sisler.