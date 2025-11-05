R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ a r r e s t o i n L i b i a d i A l m a s r i d i m o s t r a i n m a n i e r a i n e q u i v o c a b i l e l a c o r r e t t e z z a d e l l ’ a g i r e d e l g o v e r n o M e l o n i e l ’ i n f o n d a t e z z a d e l l e a c c u s e d e l l ’ o p p o s i z i o n e . A p p a r e d e l t u t t o e v i d e n t e c h e i l n o s t r o e s e c u t i v o a b b i a c o n c e s s o l ’ e s t r a d i z i o n e a l l a L i b i a s u r i c h i e s t a d e l l a P r o c u r a l i b i c a e l ’ a r r e s t o d i o g g i d i m o s t r a l a f o n d a t e z z a d i q u e l l a r i c h i e s t a . L ’ o p p o s i z i o n e c h e s c a l p i t a , a n c h e s t a v o l t a , è r i m a s t a c o n u n p u g n o d i m o s c h e i n m a n o ” . C o s ì i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a a P a l a z z o M a d a m a , i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a S a n d r o S i s l e r .