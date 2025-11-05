R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L e a u t o r i t à l i b i c h e h a n n o a s s i c u r a t o a l l a g i u s t i z i a A m a s r i , c o m e a v r e b b e d o v u t o f a r e a n c h e i l g o v e r n o i t a l i a n o , c h e i n v e c e d i a c c o m p a g n a r l o i n c a r c e r e l o h a s c o r t a t o c o n u n v o l o d i S t a t o a c a s a s u a . U n c o m p o r t a m e n t o v e r g o g n o s o " . L o s c r i v e s u i s o c i a l M a t t e o R i c h e t t i , c a p o g r u p p o d i A z i o n e a l l a C a m e r a . " M a a l t r e t t a n t o i m b a r a z z a n t e è s t a t o l ’ a t t e g g i a m e n t o d e l l e o p p o s i z i o n i : p o c h e o r e p r i m a , h a n n o v o t a t o c o n t r o l ’ a c c o r d o I t a l i a – L i b i a a l l ’ i d e a c h e ' n o n s i f a n n o a c c o r d i c o n c h i n o n r i s p e t t a l e r e g o l e f o n d a m e n t a l i ' . P o i , n e l p o m e r i g g i o , s a p u t o d e l l ’ a r r e s t o d i A l m a s r i , l a L i b i a è d i v e n t a t a i m p r o v v i s a m e n t e u n P a e s e m o d e l l o d a s e g u i r e e l ’ I t a l i a u n P a e s e a l l a d e r i v a . S e r v e p i ù c o e r e n z a e m e n o i d e o l o g i a " .