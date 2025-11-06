R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L e i m m a g i n i d i A l m a s r i c h e a r r i v a a l l ' a e r o p o r t o i n L i b i a d i s o n o r a n o i l t r i c o l o r e . A b b i a m o p r e s o u n a e r e o c o n l a b a n d i e r a i t a l i a n a , q u e l l a d e l l a g i u s t i z i a e d e l l a l i b e r t à , p e r u n t o r t u r a t o r e e s t u p r a t o r e . P e n s o c h e s u l l a v i c e n d a P i a n t e d o s i a b b i a f a t t o i l s u o . I l p r o b l e m a s i c h i a m a C a r l o N o r d i o , u n m i n i s t r o d e l l a g i u s t i z i a e v i d e n t e m e n t e i n c o n f u s i o n e . U n o c h e s u G a r l a s c o d i c e c h e b i s o g n a a r r e n d e r s i , a n c h e d i f r o n t e a d u n ' i n d a g i n e f a t t a c o i p i e d i . C i s i a r r e n d e c h i ? I c r i m i n a l i d e v o n o a r r e n d e r s i " . C o s ì i l l e a d e r d i I t a l i a V i v a M a t t e o R e n z i a O t t o e m e z z o s u L a 7 .