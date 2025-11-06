R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S u A l m a s r i M e l o n i n o n h a t o c c a t o p a l l a , h a f a t t o t u t t o M a n t o v a n o . S i a m o a l p a r a d o s s o c h e l a p a t r i a d i B e c c a r i a v i e n e u m i l i a t a d a l l e t r i b ù l i b i c h e s u l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e . L a v e r i t à è c h e a b b i a m o m e s s o s u u n v o l o d i s t a t o u n t o r t u r a t o r e d i b a m b i n i e s t u p r a t o r e . L a f i g u r a c c i a è c h e d o v e v a n o f e r m a r e l ' i m m i g r a z i o n e e h a n n o l i b e r a t o i l b o s s d e i b o s s d e l l ' i m m i g r a z i o n e " . C o s ì i l l e a d e r d i I t a l i a V i v a M a t t e o R e n z i a O t t o e m e z z o s u L a 7 .