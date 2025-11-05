Roma, 5 nov. (Adnkronos) - La vicenda Almasri ci dice due cose: la prima è la fondatezza delle scelte portate avanti dal Governo Meloni, la seconda è la malafede e lincapacità di governare delle opposizioni. E sbalorditivo che per le opposizioni il governo Meloni non sapesse della richiesta di estradizione avanzata dalla Procura Generale libica, come è risultato anche dagli atti del Tribunale dei Ministri. Ancora una volta il governo guidato da Giorgia Meloni ha compiuto la scelta giusta nellinteresse nazionale: spiace che la sinistra anche questa volta si sia posta contro lItalia. Così Paolo Pulciani, deputato di Fratelli dItalia e componente della Giunta per le Autorizzazioni.