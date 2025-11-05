R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L a v i c e n d a A l m a s r i c i d i c e d u e c o s e : l a p r i m a è l a f o n d a t e z z a d e l l e s c e l t e p o r t a t e a v a n t i d a l G o v e r n o M e l o n i , l a s e c o n d a è l a m a l a f e d e e l ’ i n c a p a c i t à d i g o v e r n a r e d e l l e o p p o s i z i o n i . E ’ s b a l o r d i t i v o c h e p e r l e o p p o s i z i o n i i l g o v e r n o M e l o n i n o n s a p e s s e d e l l a r i c h i e s t a d i e s t r a d i z i o n e a v a n z a t a d a l l a P r o c u r a G e n e r a l e l i b i c a , c o m e è r i s u l t a t o a n c h e d a g l i a t t i d e l T r i b u n a l e d e i M i n i s t r i . A n c o r a u n a v o l t a i l g o v e r n o g u i d a t o d a G i o r g i a M e l o n i h a c o m p i u t o l a s c e l t a g i u s t a n e l l ’ i n t e r e s s e n a z i o n a l e : s p i a c e c h e l a s i n i s t r a a n c h e q u e s t a v o l t a s i s i a p o s t a c o n t r o l ’ I t a l i a ” . C o s ì P a o l o P u l c i a n i , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e c o m p o n e n t e d e l l a G i u n t a p e r l e A u t o r i z z a z i o n i .