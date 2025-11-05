R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ U n b e l t a c e r n o n f u m a i s c r i t t o , s a r e b b e i l c a s o d i d i r e n e i c o n f r o n t i d e l l e o p p o s i z i o n i , c h e h a n n o u t i l i z z a t o i l c a s o A l m a s r i c o m e c l a v a e l e t t o r a l e . I l s u o a r r e s t o è l a c o n f e r m a d e l l a c o r r e t t e z z a d e l l ’ i t e r p r o c e d u r a l e c o m p i u t o d a l g o v e r n o M e l o n i : l a r i c h i e s t a d i e s t r a d a r e A l m a s r i v e n i v a d a l l a P r o c u r a d e l l a L i b i a , e r a d u n q u e f o n d a t a , c o s ì c o m e f o n d a t a e r a l a s c e l t a d e l l a n o s t r a N a z i o n e d i r i c o n s e g n a r l o a l s u o S t a t o d i a p p a r t e n e n z a " . C o s ì i l d e p u t a t o A l e s s a n d r o P a l o m b i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a G i u n t a p e r l e A u t o r i z z a z i o n i a p r o c e d e r e . " P r o p r i o q u e s t o e l e m e n t o è s t a t o a l c e n t r o d e l l e v a l u t a z i o n i , o l t r e o v v i a m e n t e a q u e l l o i n e r e n t e l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e , c o n d o t t e d a i m i n i s t r i e d a i v e r t i c i d e l l a p o l i z i a e i n t e l l i g e n c e . L e o p p o s i z i o n i o l t r e a s t r i l l a r e n o n c o n o s c o n o l ’ a m o r p a t r i o , m o t i v o p e r c u i s o n o e r e s t e r a n n o a l u n g o d o v e s o n o " , c o n c l u d e .