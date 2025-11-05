R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " F o n t i d i p a l a z z o C h i g i d i c o n o c h e i l g o v e r n o i t a l i a n o e r a i n f o r m a t o d e l f a t t o c h e c ’ e r a u n m a n d a t o d i c a t t u r a d a p a r t e d e l l a L i b i a s u A l m a s r i . E p e r c h é n o n l o h a n n o d e t t o f i n o r a ? P e r c h é n e l l e n u m e r o s e i n f o r m a t i v e i n p a r l a m e n t o h a n n o o m e s s o q u e s t a n o t i z i a ? L a r e a l t à è c h e P a l a z z o C h i g i a g g i u n g e u n a l t r o m a t t o n e a l c a s t e l l o d i f a l s i t à s u q u e s t a v i c e n d a e d è l ’ e n n e s i m a v e r s i o n e c h e f o r n i s c o n o s u l l a l i b e r a z i o n e d i A l m a s r i " . C o s ì i l s e g r e t a r i o d i P i ù E u r o p a R i c c a r d o M a g i . " M a s o p r a t t u t t o è p r e o c c u p a n t e c h e h a n n o d e c i s o n o n d i d a r e s e g u i t o a l m a n d a t o d i c a t t u r a d a p a r t e d e l l a C p i c o m e d o v r e b b e f a r e q u a l s i a s i p a e s e c h e h a a d e r i t o a l t r a t t a t o m a d i e s e g u i r e g l i o r d i n i a r r i v a t i d a T r i p o l i . E r a v a m o r i m a s t i a G i o r g i a M e l o n i c h e v o l e v a i m p o r r e l a s u p r e m a z i a d e l d i r i t t o i t a l i a n o s u q u e l l o e u r o p e o , s i a m o a r r i v a t i a l g o v e r n o i t a l i a n o c h e a f f e r m a c h e l a g i u s t i z i a l i b i c a h a i l p r i m a t o s u q u e l l a i t a l i a n a , e u r o p e a e i n t e r n a z i o n a l e . D a F r a t e l l i d ’ I t a l i a a F r a t e l l i d i L i b i a " , c o n c l u d e .