R o m a , 1 5 g e n ( A d n k r o n o s ) - S i t e r r à g i o v e d ì 2 2 g e n n a i o l a r i u n i o n e d e l l ' U f f i c i o d i p r e s i d e n z a d e l l a C a m e r a p e r i l d i b a t t i t o s u l l a r i c h i e s t a d i s o l l e v a r e i l c o n f l i t t o d i a t t r i b u z i o n e a l l a C o n s u l t a s u l l a v i c e n d a c h e r i g u a r d a l a c a p o d i g a b i n e t t o d e l m i n i s t e r o d e l l a G i u s t i z i a G i u s i B a r t o l o z z i n e l l ' a m b i t o d e l l a v i c e n d a A l m a s r i . L o s i a p p r e n d e d a f o n t i p a r l a m e n t a r i . I l v o t o è p r e v i s t o l a s e t t i m a n a s u c c e s s i v a .