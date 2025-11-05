R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D a l l e o p p o s i z i o n i l e s o l i t e a c c u s e i n f o n d a t e e p r e t e s t u o s e c o n t r o i l g o v e r n o . M a l a v e r i t à a r r i v a s e m p r e e n o n f a s c o n t i , c o m e s u l c a s o A l m a s r i , o g g e t t o d i u n a v i l e s t r u m e n t a l i z z a z i o n e d a p a r t e d e l l e s i n i s t r e . I n t u t t e l e r i u n i o n i s v o l t e i n f a t t i t r a i m i n i s t r i e i v e r t i c i d e l l e I n t e l l i g e n c e u n o d e i p u n t i c h i a v e n e l l a v a l u t a z i o n e d e l l a v i c e n d a è s t a t a l a r i c h i e s t a d i e s t r a d i z i o n e a v a n z a t a d a l l a P r o c u r a G e n e r a l e L i b i c a , c o m e è r i s u l t a t o a n c h e d a l T r i b u n a l e d e i M i n i s t r i . E r a p r o p r i o l a P r o c u r a G e n e r a l e L i b i c a a r i v e n d i c a r e l a p r o p r i a c o m p e t e n z a n e l l e i n d a g i n i " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , D a n i e l a D o n d i , c o m p o n e n t e d e l l a G i u n t a A u t o r i z z a z i o n i a p r o c e d e r e . " I l g o v e r n o M e l o n i , d u n q u e , h a f a t t o b e n e a r i c o n s e g n a r e A l m a s r i , c o m e t e s t i m o n i a i l s u o a r r e s t o o g g i . P r o c e d u r e i m p e c c a b i l i e c o r r e t t e d a l l ’ I t a l i a , c h e è o g g i g u i d a t a d a u n p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o a u t o r e v o l e e r i s p e t t a t o o v u n q u e n e l m o n d o . L e o p p o s i z i o n i f a r e b b e r o b e n e a t a c e r e p e r u n a b u o n a v o l t a e a i m p a r a r e c o m e s i g o v e r n a u n a N a z i o n e " , c o n c l u d e .