R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " P e r c h é i l g o v e r n o , q u a n d o h a r i f e r i t o i n P a r l a m e n t o s u A l m a s r i , n o n h a d i c h i a r a t o d i e s s e r e a c o n o s c e n z a d e l m a n d a t o d i c a t t u r a l i b i c o g i à d a g e n n a i o ? Q u e s t o è u n e l e m e n t o c h e a u m e n t a i l g r a d o d i c o n f u s i o n e e d i m a n c a n z a d i r i s p e t t o d e l P a r l a m e n t o . È l a t o p p a p e g g i o r e d e l b u c o " . C o s ì i l s e n a t o r e E n r i c o B o r g h i , v i c e p r e s i d e n t e d i I t a l i a V i v a . " S e a n c h e l e c o s e s t e s s e r o c o s ì , è p a r a d o s s a l e c h e i l g o v e r n o i t a l i a n o r i t e n g a m a g g i o r m e n t e g a r a n t i s t a i l s i s t e m a g i u d i z i a r i o l i b i c o , c o m e è n o t o c o m p o s t o d a e l e m e n t i t r i b a l i , r i s p e t t o a l l a c o r t e p e n a l e i n t e r n a z i o n a l e . I n o g n i c a s o c o m m e n t a r e f o n t i a n o n i m e e v e l i n e p r e c o s t i t u i t e s u u n t e m a c o s ì d e l i c a t o è q u a l c o s a d i i m b a r a z z a n t e . B i s o g n e r e b b e c h e i l g o v e r n o c i m e t t e s s e u f f i c i a l m e n t e l a f a c c i a " , c o n c l u d e .