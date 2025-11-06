R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ I l c a s o A l m a s r i r a p p r e s e n t a u n a d e l l e p i ù g r a n d i u m i l i a z i o n i d e l l a d i p l o m a z i a i t a l i a n a e c o s ì p a s s e r à a l l a s t o r i a , g l i e s p o n e n t i d e l g o v e r n o M e l o n i c o i n v o l t i s e g n e r a n n o i l l o r o n o m e i n q u e s t a g r a n d e u m i l i a z i o n e d e l l a R e p u b b l i c a . I l m i n i s t r o P i a n t e d o s i h a d e t t o u n a c o s a n o n c o r r e t t a p e r c h é l a C o r t e p e n a l e i n t e r n a z i o n a l e , c o m e h a c o n f e r m a t o i l t r i b u n a l e d e i m i n i s t r i , a v e v a i l d i r i t t o d i a v e r e A l m a s r i , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l m a n d a t o d i c a t t u r a l i b i c o , c h e c o m u n q u e n o n e r a a n c o r a a r r i v a t o . L a v e r i t à é , c o m e t u t t i s a p p i a m o , c h e l ’ I t a l i a n o n h a c o n s e g n a t o u n t o r t u r a t o r e . I l c a s o A l m a s r i é a n c h e u n e s e m p i o d i q u a n t o l ’ e s e c u t i v o n o n r i s p e t t i l ’ a u t o n o m i a d e l p o t e r e g i u d i z i a r i o , p e r c h é é e v i d e n t e c h e N o r d i o h a s u b i t o p r e s s i o n i e n o n h a r i s p e t t a t o l e n o r m e d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e ” . L o h a d e t t o i l s e n a t o r e F r a n c e s c o B o c c i a , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o d e l P d , a “ C i n q u e m i n u t i ” d i B r u n o V e s p a s u R a i 1 .