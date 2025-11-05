R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " G l i a t t a c c h i s g a n g h e r a t i d e g l i e s p o n e n t i d e l l e o p p o s i z i o n i s u l l ’ a r r e s t o d e l g e n e r a l e l i b i c o A l m a s r i c o n f e r m a n o c h e è p r o p r i o g r a z i e a l g o v e r n o i t a l i a n o s e A l m a s r i o g g i è s t a t o a r r e s t a t o . I n f a t t i , l a d e c i s i o n e d e l r i m p a t r i o n o n è s t a t a f r u t t o s o l t a n t o d e l l e l a c u n e d e l l a p r o c e d u r a d e l l a C p i , d e l l a v o l o n t à d i t u t e l a r e l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e e q u e l l a d e i n o s t r i c o n n a z i o n a l i i n L i b i a , m a è s t a t a u n a c o n s e g u e n z a d e l l a r i c h i e s t a d i e s t r a d i z i o n e g i u n t a d a l l a P r o c u r a G e n e r a l e L i b i c a c h e o g g i h a c o n c r e t i z z a t o q u e l l a r i c h i e s t a d i e s t r a d i z i o n e a r r e s t a n d o A l m a s r i " . C o s ì i l c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l l a C a m e r a G a l e a z z o B i g n a m i . " S e l ’ a r r e s t o i n L i b i a d i A l m a s r i o g g i è s t a t o p o s s i b i l e è o v v i a m e n t e p e r c h é l ’ I t a l i a h a r i m a n d a t o i n L i b i a A l m a s r i . L a s c h i z o f r e n i a d e l l a s i n i s t r a r a g g i u n g e , q u i n d i , l i v e l l i p a t o l o g i c i p r o n t a a d u t i l i z z a r e l ’ a r r e s t o d i A l m a s r i i n L i b i a p u r d i a t t a c c a r e i l g o v e r n o , i g n o r a n d o , o f a c e n d o f i n t a d i i g n o r a r e , c h e è s t a t o p r o p r i o i l G o v e r n o i t a l i a n o a c o n s e g n a r e a l l e a u t o r i t à l i b i c h e , c h e a p p u n t o a v e v a n o r i c h i e s t o A l m a s r i . C h i u n q u e c a p i s c e c h e l ’ a r r e s t o d i A l m a s r i i n L i b i a è s t a t o p o s s i b i l e p e r c h é l ’ I t a l i a h a r i s p e d i t o A l m a s r i i n L i b i a " , c o n c l u d e .