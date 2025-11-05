Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Larresto del generale libico Almasri da parte della Procura del suo Stato di appartenenza dimostra che la richiesta di estradizione della Libia era fondata e che lItalia bene ha fatto a riconsegnarlo alle forze dellordine della sua Nazione. Le critiche dellopposizione erano quindi del tutto pretestuose, ora ne abbiamo la conferma, ed erano volte solo screditare il Governo italiano per meri fini elettorali e politici. La sinistra italiana non si smentisce mai, per fortuna che a guidare l'Italia c'è Giorgia Meloni". Così il deputato Stefano Maria Benvenuti Gostoli di Fratelli dItalia, componente della Giunta per le Autorizzazioni.