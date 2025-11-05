R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a r r e s t o d e l g e n e r a l e l i b i c o A l m a s r i d a p a r t e d e l l a P r o c u r a d e l s u o S t a t o d i a p p a r t e n e n z a d i m o s t r a c h e l a r i c h i e s t a d i e s t r a d i z i o n e d e l l a L i b i a e r a f o n d a t a e c h e l ’ I t a l i a b e n e h a f a t t o a r i c o n s e g n a r l o a l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e d e l l a s u a N a z i o n e . L e c r i t i c h e d e l l ’ o p p o s i z i o n e e r a n o q u i n d i d e l t u t t o p r e t e s t u o s e , o r a n e a b b i a m o l a c o n f e r m a , e d e r a n o v o l t e s o l o s c r e d i t a r e i l G o v e r n o i t a l i a n o p e r m e r i f i n i e l e t t o r a l i e p o l i t i c i . L a s i n i s t r a i t a l i a n a n o n s i s m e n t i s c e m a i , p e r f o r t u n a c h e a g u i d a r e l ' I t a l i a c ' è G i o r g i a M e l o n i " . C o s ì i l d e p u t a t o S t e f a n o M a r i a B e n v e n u t i G o s t o l i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , c o m p o n e n t e d e l l a G i u n t a p e r l e A u t o r i z z a z i o n i .