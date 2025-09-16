R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - A l v i a l a n u o v a i n i z i a t i v a d i m o b i l i t à e l e t t r i c a c o n d i v i s a t a r g a t a L u i s s G r e e n M o b i l i t y : i l p r i m o p r o g e t t o p i l o t a e u r o p e o i n a m b i t o u n i v e r s i t a r i o d i f o r n i t u r a d i s e r v i z i d i E - m o b i l i t y e s e r v i z i s m a r t c o r r e l a t i , a d i e c i a n n i d a l s u o a v v i o , s i r i n n o v a , g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e s t r a t e g i c a c o n A c e a e R e n a u l t I t a l i a . O g g i , i n f a t t i , è s t a t a i n a u g u r a t a l a n u o v a f l o t t a c o m p o s t a d a 1 2 R e n a u l t 5 d e s t i n a t a a l C a r S h a r i n g e l e t t r i c o , a d i s p o s i z i o n e d i s t u d e n t i , d o c e n t i e s t a f f p e r a g e v o l a r e l a m o b i l i t à t r a i C a m p u s e p e r i l t e m p o l i b e r o . R e n a u l t 5 è s t a t a s c e l t a p e r q u e s t o s e r v i z i o d i E - m o b i l i t y p e r i l s u o d e s i g n m o d e r n o , l e p e r s o n a l i z z a z i o n i , l a c o n n e t t i v i t à e l a s i c u r e z z a . A i g i o v a n i d i o g g i , n a t i v i d i g i t a l i , l a p i c c o l a e l e t t r i c a d i C a s a R e n a u l t m e t t e , i n f a t t i , a d i s p o s i z i o n e , t r a m i t e G o o g l e P l a y , n u m e r o s e a p p c h e c o n s e n t o n o d i a s c o l t a r e m u s i c a , t e n e r s i a g g i o r n a t i s u s p o r t e a t t u a l i t à , d i v e r t i r s i o g u a r d a r e f i l m d u r a n t e l a s o s t a o l a r i c a r i c a . S u s t r a d a , l a p i c c o l a c o m p a t t a e l e t t r i c a s i d i s t i n g u e p e r u n ’ e s p e r i e n z a d i g u i d a i n n o v a t i v a , u n ’ a u t o n o m i a f i n o a 4 1 0 k m s e c o n d o i l c i c l o W l t p e u n l i v e l l o d i s i c u r e z z a a i v e r t i c i d e l l a c a t e g o r i a , g a r a n t i t o d a 2 6 d i s p o s i t i v i d i a s s i s t e n z a a l l a g u i d a . L a g e s t i o n e d e i s e r v i z i d i g i t a l i e l a r i c a r i c a s a r a n n o d i s p o n i b i l i 2 4 o r e s u 2 4 , d i r e t t a m e n t e t r a m i t e l ’ A p p L u i s s , g r a z i e a l l ’ i n t e g r a z i o n e c o n l a p i a t t a f o r m a I c t b a s a t a s u l l a t e c n o l o g i a B o m t s ( B a n k i n g O p e r a t i o n s M a i n t e n a n c e T e l e m a t i c s a n d S e c u r i t y ) s v i l u p p a t a d a a . Q u a n t u m - G r u p p o A c e a . P e r i l ' t a g l i o d e l n a s t r o ' , n e l C a m p u s L u i s s d i v i a l e R o m a n i a , e r a n o p r e s e n t i i v e r t i c i d e l l ’ U n i v e r s i t à e d e l l e a z i e n d e p a r t n e r d e l p r o g e t t o . " L e u n i v e r s i t à h a n n o u n r u o l o c e n t r a l e n e l l a t r a n s i z i o n e v e r s o u n a s o c i e t à p i ù s o s t e n i b i l e - h a d i c h i a r a t o R i t a C a r i s a n o , d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l a L u i s s - L a n o s t r a m i s s i o n e n o n è s o l o f o r m a r e g i o v a n i p r o n t i a d a f f r o n t a r e i l m o n d o d e l l a v o r o , m a a n c h e p r e p a r a r l i a d i v e n t a r e c i t t a d i n i c o n s a p e v o l i d e l l e s f i d e c h e l i a t t e n d o n o . I n q u e s t a v i s i o n e s i i n s e r i s c o n o i n i z i a t i v e c o m e i l p r o g e t t o G r e e n M o b i l i t y , c h e r e n d o n o i n o s t r i c a m p u s u n m o d e l l o d i s o s t e n i b i l i t à p e r s t u d e n t e s s e e s t u d e n t i , i s p i r a n d o l i a r i d u r r e l ’ i m p a t t o a m b i e n t a l e i n o g n i a s p e t t o d e l l a p r o p r i a v i t a . U n f o r t e i m p e g n o r i c o n o s c i u t o a n c h e a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e , c o m e d i m o s t r a l a c l a s s i f i c a U i G r e e n M e t r i c , c h e o g n i a n n o p r e m i a g l i a t e n e i p i ù s o s t e n i b i l i a l m o n d o . D a l s u o i n g r e s s o n e l 2 0 1 8 a d o g g i , l a L u i s s h a s c a l a t o p i ù d i 2 0 0 p o s i z i o n i , r a g g i u n g e n d o i l 2 ° p o s t o i n I t a l i a e i l 1 3 ° g l o b a l e a c o n f e r m a d e l l a c o s t a n t e a t t e n z i o n e a l l e b u o n e p r a t i c h e a m b i e n t a l i e , i n p a r t i c o l a r e , a l l a m o b i l i t à g r e e n ” . " S i a m o e n t u s i a s t i c h e R e n a u l t 5 E - t e c h E l e c t r i c d i v e n t i i l c u o r e p u l s a n t e d i q u e s t o p r o g e t t o d i m o b i l i t à s o s t e n i b i l e p r o m o s s o d a l l a L u i s s . R 5 è m o l t o p i ù d i u n ’ a u t o : è u n ’ i c o n a c h e s i r e i n v e n t a , c a p a c e d i u n i r e e m o z i o n e , t e c n o l o g i a e r e s p o n s a b i l i t à a m b i e n t a l e . C o n i l s u o d e s i g n i m m e d i a t a m e n t e r i c o n o s c i b i l e , l ’ a n i m a p o p e l o s p i r i t o i n n o v a t i v o , p a r l a l a s t e s s a l i n g u a d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i , a t t e n t e a l l ’ a m b i e n t e m a d e s i d e r o s e d i l i b e r t à e c o n n e s s i o n e . C r e d i a m o c h e R 5 E - t e c h E l e c t r i c s a p p i a o f f r i r e u n ’ e s p e r i e n z a u n i c a e s t i m o l a n t e , r i s p o n d e n d o c o n c o n c r e t e z z a e p a s s i o n e a l l e g r a n d i s f i d e d e l l a m o b i l i t à d i o g g i e d i d o m a n i " , h a a f f e r m a t o S é b a s t i e n G u i g u e s , C e o R e n a u l t I t a l i a . “ N e l l ’ u l t i m o b i e n n i o - h a s o t t o l i n e a t o F a b r i z i o P a l e r m o , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o A c e a - c o n l ’ a t t u a z i o n e d e l P i a n o I n d u s t r i a l e , A c e a h a c o n s o l i d a t o i l s u o r u o l o d i o p e r a t o r e i n f r a s t r u t t u r a l e , d i l e a d e r d e l s e t t o r e i d r i c o e d i m a i n p l a y e r d e i s e t t o r i e n e r g e t i c o e a m b i e n t a l e . L a g r a n d e e x p e r t i s e d e l n o s t r o G r u p p o c i q u a l i f i c a i n m o d o t r a s v e r s a l e c o m e p u n t o d i r i f e r i m e n t o a l i v e l l o n a z i o n a l e n e l l a p r o g e t t a z i o n e , r e a l i z z a z i o n e e g e s t i o n e d i s i s t e m i i n f r a s t r u t t u r a l i . T u t t o c i ò è p o s s i b i l e g r a z i e a u n a r i n n o v a t a a t t e n z i o n e s t r a t e g i c a a l l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a c h e c a r a t t e r i z z a e c o n t r a d d i s t i n g u e a n c h e i l p r o g e t t o L u i s s G r e e n M o b i l i t y ” . “ A v e r s u p p o r t a t o L u i s s n e l l a p r o g e t t a z i o n e e n e l l a n c i o d i u n p r o g e t t o c o s ì i m p o r t a n t e h a c o n s e n t i t o a d a . Q u a n t u m d i r e n d e r e t a n g i b i l e u n a m i s s i o n s f i d a n t e . I l n o s t r o o b i e t t i v o , i n f a t t i , è q u e l l o d i p r o g e t t a r e e r e a l i z z a r e s i s t e m i i n f r a s t r u t t u r a l i s i c u r i e r e s i l i e n t i - h a a g g i u n t o E n r i c o R e s m i n i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i a . Q u a n t u m - a . Q u a n t u m n a s c e c o n l ’ i n t e n t o d i v a l o r i z z a r e l e c o m p e t e n z e d e l G r u p p o A c e a e d i m e t t e r l e a d i s p o s i z i o n e d e l l ’ i n d u s t r i a e d e l P a e s e , a t t r a v e r s o u n a p p r o c c i o i n t e g r a t o c h e p o n e a l c e n t r o l e e s i g e n z e d e i c l i e n t i p e r s v i l u p p a r e s o l u z i o n i c u s t o m i z z a t e ” . A c c a n t o a l C a r S h a r i n g e l e t t r i c o , l ’ U n i v e r s i t à o f f r e g i à u n s e r v i z i o d i s h u t t l e c o n n a v e t t e e l e t t r i c h e e a g a s , c h e c o l l e g a g r a t u i t a m e n t e l e s e d i d i v i a P a r e n z o e v i a l e R o m a n i a , e i n f r a s t r u t t u r e d i r i c a r i c a p e r i v e i c o l i e l e t t r i c i a l l ’ i n t e r n o d e i C a m p u s c o n i l 1 0 0 % d e l l ’ e n e r g i a e l e t t r i c a u t i l i z z a t a p r o v e n i e n t e d a f o n t i r i n n o v a b i l i . N o n s o l o . Q u e s t ’ a n n o , i l p r o g e t t o G r e e n M o b i l i t y s i a r r i c c h i s c e d i d u e u l t e r i o r i i n i z i a t i v e g r a z i e a l l a p a r t n e r s h i p c o n A c e a : u n o s t u d i o p e r l ’ o t t i m i z z a z i o n e d e i c o n s u m i e n e r g e t i c i e l ’ a v v i o d e l l a f l e s s i b i l i t à e n e r g e t i c a n e l l e s e d i d e l l ’ A t e n e o , c h e r a f f o r z a i l s u o p o s i z i o n a m e n t o c o m e l a b o r a t o r i o d i i n n o v a z i o n e s o s t e n i b i l e .