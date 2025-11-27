R o m a , 2 7 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - " I l c a m b i a m e n t o c h e s i s t a a t t u a n d o n e l l a P a i t a l i a n a n o n è b a n a l e " . L o d i c h i a r a N i c o l a M a n g i a , m a r k e t l e a d e r D x c T e c h n o l o g y I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o ‘ A i : i n t e l l i g e n z a u m a n a , s u p p o r t o a r t i f i c i a l e ’ , i n c o r s o o g g i a P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e a R o m a . P e r M a n g i a , l ' a c c e l e r a z i o n e d e l p r o c e s s o d i c a m b i a m e n t o s i è a v u t a " g r a z i e a l P n r r " , s p i e g a c i t a n d o i n p a r t i c o l a r e d u e e s e m p i d e l l ' a p p l i c a z i o n e d e l l ' I a n e l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e : l a p i a t t a f o r m a d e d i c a t a a l s i s t e m a d e l m o n i t o r a g g i o a m b i e n t a l e , c o n i l M a s e , e l a p r i m a b a n c a d a t i d i d i g i t a l i z z a z i o n e d e i b e n i c u l t u r a l i i t a l i a n i p e r i l m i n i s t e r o C u l t u r a . N o n s o l o , c ' è p o i t u t t o i l f i l o n e d e l l ' I a n e l l a s a n i t à a l q u a l e " c i d e d i c h i a m o d a a n n i , g i à d a l p e r i o d o d e l C o v i d , q u a n d o a b b i a m o u s a t o l ' I a p e r a n a l i z z a r e i f o c o l a i " .