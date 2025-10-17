R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - “ L ’ a n z i a n o è u n s o g g e t t o m o l t o p r e d i s p o s t o a d a r i t m i e , s i a b e n i g n e c h e m a l i g n e , m a c o m u n q u e c l i n i c a m e n t e r i l e v a n t i , s o p r a t t u t t o q u a n d o s i m a n i f e s t a n o c o n s i n c o p i o c a d u t e n o n s p i e g a t e . M o n i t o r a r e i l p a z i e n t e n e l l a v i t a q u o t i d i a n a e p o t e r a s s o c i a r e u n ’ a r i t m i a a u n e p i s o d i o d i p e r d i t a d i c o s c i e n z a è e s t r e m a m e n t e i m p o r t a n t e . O g g i g l i a l g o r i t m i b a s a t i s u l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e m i g l i o r a n o s i g n i f i c a t i v a m e n t e l a d i a g n o s i , r i d u c e n d o i l n u m e r o d i f a l s i p o s i t i v i c h e , n e i p a z i e n t i a n z i a n i , p o s s o n o e s s e r e m o l t o f r e q u e n t i . Q u e s t e t e c n o l o g i e s t a n n o o f f r e n d o u n s u p p o r t o p r e z i o s o n e l l a d i a g n o s i s i a d e l l e s i n c o p i c h e d e l l a f i b r i l l a z i o n e a t r i a l e ” . L o h a s p i e g a t o A n d r e a U n g a r , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d e l l ’ U n i v e r s i t à d i F i r e n z e e p r e s i d e n t e d e l G i m s i - G r u p p o i t a l i a n o m u l t i d i s c i p l i n a r e p e r l o s t u d i o d e l l a s i n c o p e , a l l ’ A i H o r i z o n S u m m i t 2 0 2 5 , c h e h a r i u n i t o a R o m a o l t r e 2 2 0 e s p e r t i d a 1 6 P a e s i p e r u n c o n f r o n t o s u l f u t u r o d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a p p l i c a t a a l l a c a r d i o l o g i a . P r o t a g o n i s t a d e l S u m m i t è ' A c c u R h y t h m A I ' , l a t e c n o l o g i a d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s v i l u p p a t a d a M e d t r o n i c e i n t e g r a t a n e i d i s p o s i t i v i d i m o n i t o r a g g i o c a r d i a c o i m p i a n t a b i l e R e v e a l L i n q e L i n q I I . ' A c c u R h y t h m A I ' u t i l i z z a a v a n z a t i a l g o r i t m i d i d e e p l e a r n i n g – u n a b r a n c a d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e c h e r e p l i c a i l f u n z i o n a m e n t o d e l l e r e t i n e u r a l i d e l c e r v e l l o u m a n o – p e r a n a l i z z a r e g r a n d i q u a n t i t à d i d a t i E c g r a c c o l t i d a i d i s p o s i t i v i L i n q , m i g l i o r a n d o l ’ a c c u r a t e z z a e l ’ a f f i d a b i l i t à d e l l e i n f o r m a z i o n i c l i n i c h e t r a s m e s s e a i m e d i c i . G l i a l g o r i t m i d i s t i n g u o n o a u t o m a t i c a m e n t e g l i e v e n t i a r i t m i c i r e a l i ( o s s i a i r r e g o l a r i t à d e l r i t m o c a r d i a c o ) d a g l i a r t e f a t t i , o v v e r o d i s t u r b i o s e g n a l i n o n c l i n i c a m e n t e r i l e v a n t i c h e p o s s o n o g e n e r a r e f a l s i a l l a r m i . L a t e c n o l o g i a è i n g r a d o d i i d e n t i f i c a r e c o n a l t i s s i m a a c c u r a t e z z a d u e d e l l e c o n d i z i o n i p i ù c o m u n i e p o t e n z i a l m e n t e g r a v i : l a f i b r i l l a z i o n e a t r i a l e ( F a ) , u n r i t m o i r r e g o l a r e o r a p i d o n e l l e c a m e r e s u p e r i o r i d e l c u o r e c h e p u ò f a v o r i r e l a f o r m a z i o n e d i c o a g u l i e a u m e n t a r e i l r i s c h i o d i i c t u s , e l ’ a s i s t o l i a , u n a l u n g a p a u s a t r a i b a t t i t i c a r d i a c i c h e p u ò c a u s a r e p e r d i t a d i c o s c i e n z a ( s i n c o p e ) o , n e i c a s i p i ù s e v e r i , a r r e s t o c a r d i a c o . “ L ' i n v e c c h i a m e n t o c o s t a n t e d e l l a p o p o l a z i o n e p o r t a a u n a u m e n t o d e i p a z i e n t i c r o n i c i e d e l l e c r o n i c i t à - a g g i u n g e i l c a r d i o l o g o L u c a S a n t i n i - P a r a l l e l a m e n t e s t i a m o a s s i s t e n d o a u n a d r a m m a t i c a r i d u z i o n e d e l l e r i s o r s e i n c a m p o , s i a u m a n e c h e s a n i t a r i e . A b b i a m o b i s o g n o d i u n a i u t o . L ' a i u t o p u ò a r r i v a r e d a l l a t e c n o l o g i a a n c h e p e r c h é o g g i d o b b i a m o v a l u t a r e i n o s t r i p a z i e n t i i n m a n i e r a m u l t i d i m e n s i o n a l e , p r e n d e r e i n c o n s i d e r a z i o n e i d a t i d i g e n e t i c a , d i b i o c h i m i c a e d i i m a g i n g ” . “ A b b i a m o q u i n d i b i s o g n o d i u n a i u t o c h e c i s o s t e n g a i n q u e s t o s f o r z o e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e l a d i g i t a l h e a l t h è s i c u r a m e n t e l a r i s p o s t a g i u s t a . L ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e – a g g i u n g e S a n t i n i – è l o s t r u m e n t o c h e c i c o n s e n t e d i i n t e g r a r e e f i l t r a r e l ’ e n o r m e q u a n t i t à d i d a t i c l i n i c i c h e o g g i a b b i a m o a d i s p o s i z i o n e , t r a s f o r m a n d o l i i n i n f o r m a z i o n i u t i l i e i m m e d i a t a m e n t e a p p l i c a b i l i . È u n a i u t o c o n c r e t o p e r m i g l i o r a r e l ’ e f f i c i e n z a c l i n i c a e l a q u a l i t à d e l l a c u r a . L ’ o b i e t t i v o f i n a l e – c h i a r i s c e – è p a s s a r e d a l l a p r e d i z i o n e a l l a p r e v e n z i o n e : r i u s c i r e a d a n t i c i p a r e e v e n t i g r a v i c o m e u n i c t u s o u n a r r e s t o c a r d i a c o , g r a z i e a u n a g e s t i o n e o r g a n i z z a t a e t e m p e s t i v a d e i d a t i . T u t t o q u e s t o - c o n c l u d e i l c a r d i o l o g o - s i i n s e r i s c e n e l q u a d r o d e l l a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e , c h e m i r a a t e r a p i e s e m p r e p i ù p e r s o n a l i z z a t e p e r o g n i s i n g o l o p a z i e n t e ” . P e r i c l i n i c i , l a p i a t t a f o r m a ' A c c u R h y t h m A I ' e l ’ e c o s i s t e m a d i g i t a l e C a r e L i n k - l a r e t e d i g i t a l e c h e c o n n e t t e i n m o d o s i c u r o d i s p o s i t i v i i m p i a n t a b i l i ( c o m e L i n q ™ , p a c e m a k e r e d e f i b r i l l a t o r i ) c o n m e d i c i e p a z i e n t i - r a p p r e s e n t a n o u n ’ e v o l u z i o n e p r o f o n d a n e l m o d o d i l a v o r a r e : l ’ a n a l i s i a u t o m a t i c a e i n t e l l i g e n t e d e i d a t i c o n s e n t e d i r i d u r r e d e l 9 1 % i f a l s i a l l a r m i p e r f i b r i l l a z i o n e a t r i a l e e p a u s a , r e c u p e r a n d o o l t r e 2 0 0 o r e l a v o r a t i v e o g n i 1 0 0 p a z i e n t i s e g u i t i . “ D a o l t r e 7 5 a n n i l a v o r i a m o o g n i g i o r n o p e r r i s p o n d e r e a l l a n o s t r a m i s s i o n e : i n v e n t a r e t e c n o l o g i e c h e m i g l i o r i n o l a v i t a d e l l e p e r s o n e - s o t t o l i n e a F e l i c i a L o n g o b a r d i , C a r d i o v a s c u l a r D i a g n o s t i c L e a d e r W e s t e r n E u r o p e d i M e d t r o n i c - è q u e s t o s p i r i t o c h e c i h a p o r t a t o n e l 1 9 5 7 a c r e a r e i l p r i m o p a c e m a k e r e s t e r n o e , n e l 1 9 9 8 , a s v i l u p p a r e l e b a s i d e l l a t e c n o l o g i a L i n q p e r i l m o n i t o r a g g i o r e m o t o d e l r i t m o c a r d i a c o . G r a z i e a 2 5 a n n i d i e s p e r i e n z a e a m i l i o n i d i e l e t t r o c a r d i o g r a m m i a n a l i z z a t i s i a m o r i u s c i t i a c r e a r e l a p r i m a i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a p p l i c a t a a i d i s p o s i t i v i d i m o n i t o r a g g i o c a r d i a c o i m p i a n t a b i l e . L ’ A i p e r m e t t e a l c l i n i c o d i c o n c e n t r a r s i s o l o s u g l i e v e n t i a r i t m i c i r i l e v a n t i , r i d u c e n d o i l t e m p o d e d i c a t o a l l ’ a n a l i s i d e i d a t i e m i g l i o r a n d o l a g e s t i o n e d e i p a z i e n t i . I l n o s t r o o b i e t t i v o – r i m a r c a – è n o n l a s c i a r e i n d i e t r o n e s s u n o : l a t e c n o l o g i a e l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e c i a i u t a n o a i n d i v i d u a r e p i ù r a p i d a m e n t e l e c a u s e d i e v e n t i c o m e c a d u t e i n s p i e g a t e o i c t u s d i o r i g i n e s c o n o s c i u t a , c o n s e n t e n d o d i a g n o s i p i ù a c c u r a t e e t r a t t a m e n t i t e m p e s t i v i ” .