R o m a , 2 7 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - " L ' I a p u o ' a i u t a r c i n e l l a q u o t i d i a n i t à m a u n o d e i p r o b l e m i r i g u a r d a l a d i s i n f o r m a z i o n e . M o l t i c o n t e n u t i d e i s o c i a l c i f a n n o c h i e d e r e s e s o n o r e a l i , e s e c o n d o l ' I s t i t u t o R e u t e r s i l 6 0 % d e l l e p e r s o n e s o n o p r e o c c u p a t e p e r l ' i n c a p a c i t à d i d i s t i n g u e r e t r a v i d e o e i m m a g i n i v e r e e q u e l l e g e n e r a t e d a l l ' I A . P e r q u e s t o i n S o n y s t i a m o l a v o r a n d o c o n l e i n d u s t r i e s v i l u p p a n d o u n a t e c n o l o g i a c h e r i s p e t t i l a c o n f o r m i t à a l l o s t a n d a r d C 2 P A ( C o a l i t i o n f o r C o n t e n t P r o v e n a n c e a n d A u t h e n t i c i t y ) , r e n d e n d o i l c o n t e n u t o m u l t i m e d i a l e r e g i s t r a t o n e l d i s p o s i t i v o t r a c c i a b i l e e m o n i t o r a b i l e . L o s o t t o l i n e a H i t o m i H a m a b a , H e a d o f P r o d u c t & M a r k e t i n g L e a d d i S o n y , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o “ I n t e l l i g e n z a u m a n a , s u p p o r t o a r t i f i c i a l e ” , i n c o r s o a l P a l a z z o d e l l ’ i n f o r m a z i o n e . L a m a n a g e r r i c o r d a c o m e i l c o l o s s o g i a p p o n e s e " h a l a n c i a t o d i r e c e n t e l a p r i m a v i d e o c a m e r a c a p a c e d i r e g i s t r a r e i m m a g i n i c o n d a t i C 2 P A " p e r g a r a n t i r e g l i u t e n t i s u l l ' a u t e n t i c i t à d e i d a t i . " S t i a m o l a v o r a n d o a l l a t r a c c i a b i l i t à d e l l e f o n t i c o s ì c h e g l i u t e n t i p o s s a n o f i d a r s i . S p e r i a m o c h e s e m p r e p i ù o r g a n i z z a z i o n i s i u n i s c a n o a q u e s t o s f o r z o . Q u e s t a t e c n o l o g i a p u ò d a r e p i ù c r e d i b i l i t à a l l e i n f o r m a z i o n i , s o p r a t t u t t o s e a r r i v a n o d a f o n t i a f f i d a b i l i " c o n c l u d e .