R o m a , 2 7 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - " L ' I a d e v e t r a s f o r m a r s i i n v a l o r e c o n c r e t o , p e r l e p e r s o n e e p e r l e i m p r e s e , n o i l o f a c c i a m o r e n d e n d o l a a c c e s s i b i l e a t u t t i , s e n t i a m o l a r e s p o n s a b i l i t à d i n o n l a s c i a r e i n d i e t r o n e s s u n o " . L o d i c h i a r a A n t o n i o B o s i o , h e a d o f B 2 B c e n t e r o f e x c e l l e n c e S a m s u n g E l e c t r o n i c s I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o ‘ A i : i n t e l l i g e n z a u m a n a , s u p p o r t o a r t i f i c i a l e ’ , i n c o r s o o g g i a P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e a R o m a .