R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - N e l l ’ a m b i t o d e l D i g i t a l O m n i b u s , “ q u e s t o s f o r z o d i s e m p l i f i c a z i o n e d e l l a C o m m i s s i o n e h a d e g l i a s p e t t i c o n d i v i s i b i l i m a a l t r i m e n o ” , p e r c h é “ l e p e r s o n e s o n o p r e o c c u p a t e e b i s o g n a c o s t r u i r e l e c o n d i z i o n i p e r c h é l e p e r s o n e s i s e n t a n o s i c u r e . I n q u e s t o c o n t e s t o , l ’ A i A c t c i h a p r o v a t o ” . L o d i c e l ’ e u r o p a r l a m e n t a r e d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o e c o - r e l a t o r e d e l l ’ A i A c t B r a n d o B e n i f e i , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o ‘ A i : i n t e l l i g e n z a u m a n a , s u p p o r t o a r t i f i c i a l e ’ , i n c o r s o o g g i a P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e a R o m a . “ L ’ A i A c t – s o t t o l i n e a B e n i f e i - n o n v a a r e g o l a r e t u t t i i c a s i d ’ u s o m a s i c o n c e n t r a d o v e c i s o n o d e i r i s c h i r e a l i ” . B e n i f e i c i t a a l c u n i e s e m p i , t r a c u i q u e l l o d i “ u n s i s t e m a c h e d e v e s e l e z i o n a r e i c u r r i c u l u m ” , c h e “ p o t r e b b e a v e r e i m p a r a t o i n b a s e a i d a t i c o n c u i è s t a t o a d d e s t r a t o a d i s c r i m i n a r e l e d o n n e ” . I l t e m a d i “ c o m b a t t e r e l e d i s c r i m i n a z i o n i c h e v e r r e b b e r o m o l t i p l i c a t e d a l l a f o r z a d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , d o v r e b b e u n i r c i t u t t i ” , a g g i u n g e B e n i f e i . T r a g l i a s p e t t i p o s i t i v i d e l D i g i t a l O m n i b u s , B e n i f e i r i t i e n e “ l e s e m p l i f i c a z i o n i p e r l e P m i r a g i o n e v o l i ” .