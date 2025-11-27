Roma, 27 nov.(Adnkronos) - Nellambito del Digital Omnibus, questo sforzo di semplificazione della Commissione ha degli aspetti condivisibili ma altri meno, perché le persone sono preoccupate e bisogna costruire le condizioni perché le persone si sentano sicure. In questo contesto, lAi Act ci ha provato. Lo dice leuroparlamentare del Partito Democratico e co-relatore dellAi Act Brando Benifei, intervenendo al convegno Ai: intelligenza umana, supporto artificiale, in corso oggi a Palazzo dellInformazione a Roma. LAi Act sottolinea Benifei - non va a regolare tutti i casi duso ma si concentra dove ci sono dei rischi reali. Benifei cita alcuni esempi, tra cui quello di un sistema che deve selezionare i curriculum, che potrebbe avere imparato in base ai dati con cui è stato addestrato a discriminare le donne. Il tema di combattere le discriminazioni che verrebbero moltiplicate dalla forza dellintelligenza artificiale, dovrebbe unirci tutti, aggiunge Benifei. Tra gli aspetti positivi del Digital Omnibus, Benifei ritiene le semplificazioni per le Pmi ragionevoli.