N a p o l i , 1 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - ' ' S o n o i m p e g n a t o a l G 2 0 i n A f r i c a e n o n h o p o t u t o e s s e r e f i s i c a m e n t e p r e s e n t e , m a n o n v o l e v o c h e m a n c a s s e i l m i o s a l u t o e i l m i o a u g u r i o a C a m p a n i a M a t e r . Q u e s t e g i o r n a t e s o n o u n ’ o c c a s i o n e p r e z i o s a p e r c o n t i n u a r e a r a g i o n a r e s u c o m e p r o t e g g e r e i l n o s t r o s i s t e m a p r o d u t t i v o l e g a t o a l s e t t o r e p r i m a r i o : a g r i c o l t o r i , a l l e v a t o r i , p e s c a t o r i e t u t t o i l c o m p a r t o d e l l a t r a s f o r m a z i o n e ' ' h a d i c h i a r a t o i n u n v i d e o m e s s a g g i o i l m i n i s t r o d e l l ’ A g r i c o l t u r a e d e l l a S o v r a n i t à a l i m e n t a r e F r a n c e s c o L o l l o b r i g i d a i n o c c a s i o n e d e l l ’ e v e n t o C a m p a n i a M a t e r c h e s i s t a s v o l g e n d o a P a l a z z o r e a l e a N a p o l i , p r o m o s s o d a l l ’ a s s e s s o r a t o r e g i o n a l e a g r i c o l t u r a e d e d i c a t o a l l e e c c e l l e n z e a g r o a l i m e n t a r i c a m p a n e . ' ' L a C a m p a n i a è u n a r e g i o n e s t r a o r d i n a r i a , c h e r e g a l a a l m o n d o q u a l i t à u n i c h e . D o b b i a m o s a p e r l e p r o t e g g e r e c o n i n i z i a t i v e c o n c r e t e , c o m e q u e l l e g i à m e s s e i n c a m p o d a l g o v e r n o e d a l l a p r e s i d e n t e G i o r g i a M e l o n i . S i a m o l ’ e s e c u t i v o c h e h a d e s t i n a t o a l m o n d o a g r i c o l o p i ù r i s o r s e d i q u a l s i a s i a l t r o g o v e r n o r e p u b b l i c a n o i n p r e c e d e n z a . C o n t i n u e r e m o a i n c e n t i v a r e e s o s t e n e r e q u e s t o s e t t o r e , d i f e n d e n d o u n m o d e l l o d i s v i l u p p o c h e p u n t i a m e n o r e g o l e e p i ù i n c e n t i v i , n o n a l c o n t r a r i o ' ' , h a a g g i u n t o . L o l l o b r i g i d a h a i n f i n e s o t t o l i n e a t o l ’ i m p e g n o c o n t r o « l ’ a p e r t u r a i n d i s c r i m i n a t a a l l e i m p o r t a z i o n i d a P a e s i c h e n o n r i s p e t t a n o i n o s t r i s t a n d a r d s u a m b i e n t e e d i r i t t i d e i l a v o r a t o r i » . C o n c l u d e n d o , h a r i v o l t o u n a u g u r i o a g l i o p e r a t o r i r i u n i t i a N a p o l i : ' ' B u o n l a v o r o . A v r e m o p r e s t o a l t r e o c c a s i o n i p e r i n c o n t r a r c i e c o n f r o n t a r c i s u t e m i r i l e v a n t i p e r i l s e t t o r e , c o n d i v i d e n d o e v a l o r i z z a n d o i p r o d o t t i s t r a o r d i n a r i d e l l e n o s t r e t e r r e , i n p a r t i c o l a r e q u e l l i d e l l a C a m p a n i a ' ' .