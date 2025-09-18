N a p o l i , 1 8 s e t . – ( A d n k r o n o s ) - " L a D o p E c o n o m y c o m e m o t o r e d i s v i l u p p o e c o m e o m b r e l l o s o t t o i l q u a l e r a c c h i u d e r e s t r a t e g i e d i p r o m o z i o n e , c o m u n i c a z i o n e e d i v u l g a z i o n e d e l l e e c c e l l e n z e p r o d u t t i v e c a m p a n e e i t a l i a n e ” . È i l m e s s a g g i o l a n c i a t o d a C h i a r a G i o v o n i , e s p e r t a d i m a r k e t i n g e c o m u n i c a z i o n e , c h e h a c o o r d i n a t o i l t a v o l o d e d i c a t o a l l a D o p E c o n o m y e a l M a d e i n C a m p a n i a a l l ’ i n t e r n o d i C a m p a n i a M a t e r , l a d u e g i o r n i p e r l ’ a g r i c o l t u r a p r o m o s s a d a l l ’ A s s e s s o r a t o a l l ’ A g r i c o l t u r a d e l l a R e g i o n e C a m p a n i a , g u i d a t o d a N i c o l a C a p u t o , e o s p i t a t a a l P a l a z z o R e a l e d i N a p o l i . “ A b b i a m o r a c c o n t a t o l a s t r a o r d i n a r i a b i o d i v e r s i t à d e l l a R e g i o n e C a m p a n i a – h a s p i e g a t o G i o v o n i – u n p a t r i m o n i o u n i c o c h e s i t r a d u c e i n 5 5 r i c o n o s c i m e n t i t r a D o p e I g p . N o n è s o l o u n a q u e s t i o n e d i e t i c h e t t e c e r t i f i c a t e , m a s o p r a t t u t t o d i f i l i e r e p r o d u t t i v e , v a l o r e i m p r e n d i t o r i a l e e v i s i o n e f u t u r a , c a p a c e d i f a r e s i s t e m a p e r p o r t a r e i p r o d o t t i c a m p a n i s u i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i ” . A l t a v o l o h a n n o p r e s o p a r t e i m p r e n d i t o r i d i p r i m o p i a n o e c o n f a t t u r a t i r i l e v a n t i , a c o n f e r m a d e l l a f o r z a d e l s i s t e m a e c o n o m i c o r e g i o n a l e : G i u s e p p e D i M a r t i n o ( P a s t i f i c i o D i M a r t i n o ) , R a f f a e l e G a r o f a l o ( F a t t o r i e G a r o f a l o ) , P i e r o M a s t r o b e r a r d i n o ( M a s t r o b e r a r d i n o S o c i e t à A g r i c o l a ) , R o s a r i o R a g o ( R a g o S o c i e t à C o o p e r a t i v a A g r i c o l a ) , A r m a n d o D e N i g r i s ( A c e t i f i c i o D e N i g r i s ) , C o s i m o R u m m o ( P a s t i f i c i o R u m m o ) , A n t i m o C a p u t o ( M u l i n o C a p u t o ) , G i o v a n n i D e A n g e l i s ( d i r e t t o r e g e n e r a l e A n i c ) , S a l v a t o r e S c h i a v o n e ( d i r e t t o r e U f f i c i o I C Q R F C a m p a n i a e M o l i s e ) , e L u c i a n o D ’ A p o n t e ( d i r i g e n t e U O S V a l o r i z z a z i o n e p r o d o t t i a g r o a l i m e n t a r i ) . M a G i o v o n i h a v o l u t o s o t t o l i n e a r e a n c h e i l r u o l o d e l l e r e a l t à p i ù p i c c o l e : “ L e i m p r e s e f a m i l i a r i , c h e f i n o a 1 5 a n n i f a o p e r a v a n o s o l o a l i v e l l o l o c a l e , o g g i – g r a z i e a q u a l i t à e v i s i o n e – s o n o a r r i v a t e s u p a l c o s c e n i c i i n t e r n a z i o n a l i . Q u e s t o d e v e e s s e r e u n o s t i m o l o p e r l e a z i e n d e d i d i m e n s i o n i r i d o t t e : a p r i r s i , f a r e r e t e e n o n c h i u d e r s i i n s e s t e s s e è l a c h i a v e p e r c r e s c e r e ” . U n a p p r o c c i o , h a a g g i u n t o , a n c o r a p i ù u r g e n t e i n u n c o n t e s t o g l o b a l e s e g n a t o d a t e n s i o n i e c o n o m i c h e : “ C h i r e s t a i s o l a t o r i s c h i a d i i n d e b o l i r s i . È f o n d a m e n t a l e a d e r i r e a i c o n s o r z i , s t i m o l a r e a t t i v i t à c o n d i v i s e e c r e a r e c o n n e s s i o n i . L a R e g i o n e C a m p a n i a , a t t r a v e r s o l ’ A s s e s s o r a t o a l l ’ A g r i c o l t u r a , h a d i m o s t r a t o d i e s s e r e a l f i a n c o d e l l e i m p r e s e , f o r n e n d o s t r u m e n t i c o n c r e t i e s o s t e n e n d o l e p o l i t i c h e e u r o p e e c h e p r o m u o v o n o i p r o d o t t i s u m e r c a t i l o n t a n i e s t r a t e g i c i ” . U n f o r t e r i c h i a m o , d u n q u e , a f a r e s q u a d r a , v a l o r i z z a n d o l a r i c c h e z z a d e l l e p r o d u z i o n i e l a c a p a c i t à d e l t e r r i t o r i o d i r a c c o n t a r s i a t t r a v e r s o l e p r o p r i e e c c e l l e n z e : u n a l e v a c o m p e t i t i v a d e c i s i v a p e r c o s t r u i r e i l f u t u r o d e l l ’ a g r o a l i m e n t a r e c a m p a n o .