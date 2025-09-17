N a p o l i , 1 7 s e t . – ( A d n k r o n o s ) - " S o n o u n o d e i p o c h i c h e s a c o m ’ è f a t t a l a f a c c i a d i u n a g r i c o l t o r e , d i u n b r a c c i a n t e , d i u n c o n t a d i n o . S o n o o r g o g l i o s o d i e s s e r m i f o r m a t o i n m e z z o a v o i . M i a u g u r o c h e n e g l i a n n i f u t u r i c i s i a s e m p r e q u a l c u n o c h e c o n o s c a d a v v e r o i l m o n d o a g r i c o l o e c h e r i c o r d i c h e i n o s t r i p r o d u t t o r i s o n o p o r t a t o r i d i v a l o r i p r o f o n d i " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e C a m p a n i a V i n c e n z o D e L u c a , i n t e r v e n e n d o a C a m p a n i a M a t e r , l a d u e g i o r n i a l P a l a z z o R e a l e d i N a p o l i d e d i c a t a a l f u t u r o d e l s e t t o r e p r i m a r i o . D e L u c a h a r i p e r c o r s o i l l a v o r o s v o l t o c o n l ’ a s s e s s o r e a l l ’ A g r i c o l t u r a N i c o l a C a p u t o p e r a f f r o n t a r e l e e m e r g e n z e d e g l i u l t i m i a n n i . « A b b i a m o d o v u t o g e s t i r e c r i s i s a n i t a r i e c h e h a n n o c o l p i t o a l c u n i p r o d o t t i e u n p r o b l e m a d r a m m a t i c o p e r i l c o m p a r t o b u f a l i n o . N o n o s t a n t e b a t t a g l i e , s c o n t r i e d e q u i v o c i , s i a m o r i u s c i t i q u a s i a r i s o l v e r e l a q u e s t i o n e d e l l a b r u c e l l o s i , a d o t t a n d o a n c h e s c e l t e s e r i e d i g o v e r n o e l i n e e d i s b u r o c r a t i z z a z i o n e p e r i p a g a m e n t i a g l i a l l e v a t o r i . A b b i a m o t e n u t o f e r m a l a s t r a t e g i a d i v a l o r i z z a z i o n e d e l l a q u a l i t à d e i p r o d o t t i , d i f e n d e n d o u n s e t t o r e c h e r a p p r e s e n t a u n ’ e c c e l l e n z a a s s o l u t a e u n a g r a n d e r i c c h e z z a p e r l ’ e c o n o m i a c a m p a n a » . I l g o v e r n a t o r e h a r i c o r d a t o a n c h e g l i i n t e r v e n t i i n m a t e r i a d i c o n s o r z i d i b o n i f i c a , « a l c u n i i n c o n d i z i o n i d i d i s s e s t o e s e n z a r i s o r s e p e r i l p e r s o n a l e » , e l ’ i m p e g n o s u l f r o n t e d e l l a p r o g r a m m a z i o n e i d r i c a . « S i a m o l ’ u n i c a r e g i o n e d ’ I t a l i a a d a v e r a p p r o v a t o u n p i a n o p e r l ’ a u t o n o m i a i d r i c a , d e l v a l o r e c o m p l e s s i v o d i m i l i a r d i d i e u r o t r a f o n d i e u r o p e i e r i s o r s e d i b i l a n c i o . A b b i a m o p r e v i s t o 2 0 i n v a s i c o l l i n a r i e i l a v o r i p e r l a d i g a d i C a m p o l a t t a r o , c o f i n a n z i a t a c o n i l m i n i s t e r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e , c h e p e r m e t t e r a n n o d i i r r i g a r e 4 0 m i l a e t t a r i d i t e r r e n i , i n p a r t i c o l a r e q u e l l i d e s t i n a t i a p r o d u z i o n i v i t i v i n i c o l e . V o g l i a m o g a r a n t i r e a u t o n o m i a i d r i c a p e r l ’ a g r i c o l t u r a , l ’ u s o p o t a b i l e e l a p r o d u z i o n e d i e n e r g i a i d r o e l e t t r i c a » . D e L u c a h a s o t t o l i n e a t o l a n e c e s s i t à d i « n o n a b b a s s a r e l a g u a r d i a d i f r o n t e a i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i . S e f i n o r a l a s i c c i t à h a c o l p i t o p i ù l a P i a n u r a P a d a n a c h e l a C a m p a n i a , n o n p o s s i a m o r i l a s s a r c i : s e r v o n o i n f r a s t r u t t u r e , d i g h e e i n v a s i c o l l i n a r i p e r g a r a n t i r e s i c u r e z z a a n c h e n e g l i a n n i p i ù d i f f i c i l i » . T r a l e a l t r e i n i z i a t i v e , i l p r e s i d e n t e h a c i t a t o i l p r o g e t t o p e r « u n g r a n d e m e r c a t o f l o r o v i v a i s t i c o n e l l ’ a r e a d i T o r r e A n n u n z i a t a , a l l ’ a v a n g u a r d i a i n I t a l i a e i n E u r o p a » , e l e m i s u r e a t u t e l a d e l l ’ e x p o r t c a m p a n o , « o g g i m i n a c c i a t o d a p o s s i b i l i r i c a d u t e d e i d a z i . D o b b i a m o p r e p a r a r c i a s o s t e n e r e i s e t t o r i p i ù c o l p i t i e n o n l a s c i a r e p i ù s o l e l e a z i e n d e » . S u l p i a n o d e l l a p r o m o z i o n e , D e L u c a h a r i v e n d i c a t o i p r o g r e s s i c o m p i u t i : « S i a m o p r e s e n t i a l V i n i t a l y c o n u n o s t a n d u n i c o c h e v a l o r i z z a i n o s t r i t e r r i t o r i e r a p p r e s e n t a u n p u n t o d i f o r z a p e r i p r o d u t t o r i » . H a p o i r i c o r d a t o i b a n d i p e r i l d i r e t t o r e d e l l ’ e n t e p a g a t o r e r e g i o n a l e « i n u n ’ o t t i c a d i s b u r o c r a t i z z a z i o n e » e g l i i n t e r v e n t i a f a v o r e d e i l a v o r a t o r i i d r a u l i c o - f o r e s t a l i « c h e d a a n n i v i v e v a n o i n u n a c o n d i z i o n e d i t o t a l e p r e c a r i e t à » . « Q u e s t o l a v o r o – h a c o n c l u s o D e L u c a – d e v e c o n t i n u a r e e n o n v a d i s p e r s o . M i a u g u r o c h e i n f u t u r o c h i g u i d e r à l a R e g i o n e s a p p i a c o s a s i g n i f i c a e s s e r e u n b r a c c i a n t e , u n a g r i c o l t o r e , u n a l l e v a t o r e ; c h e c o n o s c a l a f i l i e r a , l e i s t i t u z i o n i , l e b a t t a g l i e p e r l a s a n i t à a n i m a l e e l a p r e v e n z i o n e . A b b i a m o f i d u c i a n e l f u t u r o d e l s e t t o r e : n e g l i u l t i m i a n n i s i è r e g i s t r a t o u n r i t o r n o a l l ’ a g r i c o l t u r a d a p a r t e d e i g i o v a n i e d o b b i a m o a c c o m p a g n a r l i c o n i n n o v a z i o n e , r i n n o v a m e n t o t e c n o l o g i c o e c o n t r a t t i p l u r i e n n a l i d i f o r n i t u r a , c h e g a r a n t i s c a n o p r o g r a m m a z i o n e e i n v e s t i m e n t i . C e r c h e r e m o d i s t a r v i v i c i n o s e m p r e , s e n z a l a s c i a r e n e s s u n o i n d i e t r o . E , p e r q u a n t o m i r i g u a r d a , c o n t o d i c a m p a r e a n c o r a a l u n g o » .