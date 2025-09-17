M i l a n o , 1 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - ' ' C a m p a n i a M a t e r n a s c e c o m e s p a z i o v i v o d i c o n f r o n t o , c r e a t i v i t à e v i s i o n e . N o n è u n a p p u n t a m e n t o i s o l a t o , m a u n p e r c o r s o c o l l e t t i v o c h e v u o l e m e t t e r e a l c e n t r o p e r s o n e , c o m p e t e n z e e p a s s i o n i p e r c o s t r u i r e i l m o d e l l o a g r i c o l o d e l f u t u r o ' ' . C o s ì l ’ a s s e s s o r e r e g i o n a l e a l l ’ A g r i c o l t u r a , N i c o l a C a p u t o , h a p r e s e n t a t o a l P a l a z z o R e a l e d i N a p o l i l a d u e g i o r n i d e d i c a t a a l c o m p a r t o a g r o a l i m e n t a r e c a m p a n o , c h e h a r e g i s t r a t o u n a p a r t e c i p a z i o n e s t r a o r d i n a r i a c o n u n ’ a f f l u e n z a m a s s i c c i a d i p u b b l i c o , o p e r a t o r i e s t a k e h o l d e r p r o v e n i e n t i d a t u t t a l a r e g i o n e . C a p u t o h a s p i e g a t o c h e l ’ o b i e t t i v o d i C a m p a n i a M a t e r è d u p l i c e : d a u n l a t o r i f l e t t e r e s u l l e g r a n d i s f i d e d e l s e t t o r e , d a l l ’ a l t r o t r a s f o r m a r e r i c e r c a e i d e e i n p r o p o s t e c o n c r e t e , i n n o v a t i v e e s o s t e n i b i l i . « C ’ è t a n t o d a r a c c o n t a r e d i q u e s t a s t r a o r d i n a r i a C a m p a n i a , c o n l a s u a b i o d i v e r s i t à e l ’ i n s t a n c a b i l e a t t i v i s m o d e i s u o i i m p r e n d i t o r i a g r i c o l i . V o g l i a m o d a r e d i g n i t à a u n s e t t o r e c h e o g g i v i v e u n m o m e n t o d i g r a n d e c o m p l e s s i t à , m a c h e h a t u t t e l e c a r t e i n r e g o l a p e r e s s e r e p r o t a g o n i s t a » . L ’ a s s e s s o r e h a r i c o r d a t o c h e i l f o r u m è i l f r u t t o d i m e s i d i l a v o r o d i u n ’ é q u i p e m u l t i d i s c i p l i n a r e e s i a r t i c o l a i n t r e a r e e t e m a t i c h e : ' ' È u n ’ o c c a s i o n e s t r a o r d i n a r i a p e r g u a r d a r e a v a n t i , c o i n v o l g e n d o n o n s o l o g l i o p e r a t o r i a g r i c o l i , m a a n c h e s t a k e h o l d e r , e s p e r t i e i m p r e n d i t o r i . L a s t r a o r d i n a r i a p a r t e c i p a z i o n e d i q u e s t e g i o r n a t e c o n f e r m a c h e l a C a m p a n i a a g r i c o l a è v i v a , c o e s a e p r o n t a a d e t t a r e l ’ a g e n d a p e r i l f u t u r o d e l s e t t o r e . A b b i a m o a l z a t o l a v o c e d i f r o n t e a s f i d e c r u c i a l i – d a l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o a l l e c r i s i d e t e r m i n a t e d a l l e g u e r r e , f i n o a l l a v o l a t i l i t à d e i p r e z z i – g r a z i e a n c h e a l l e q u a t t r o a s s o c i a z i o n i d i c a t e g o r i a c h e h a n n o a c c o m p a g n a t o q u e s t o p e r c o r s o d i c r e s c i t a . O g g i l a C a m p a n i a p u ò d i v e n t a r e u n m o d e l l o r e p l i c a b i l e : d a l l a g e s t i o n e s o s t e n i b i l e d e l l e r i s o r s e a l l a c a p a c i t à d i r a c c o n t a r e e v a l o r i z z a r e l e p r o p r i e e c c e l l e n z e n e l m o n d o ' ' . C a p u t o h a p o i r i v o l t o u n m e s s a g g i o d i r e t t o a l s e t t o r e : ' ' A g l i a g r i c o l t o r i v o g l i a m o d i r e c h e c ’ è g r a n d e a t t e n z i o n e a l i v e l l o e u r o p e o p e r v o l t a r e p a g i n a , c o n l a n e c e s s i t à d i a s s i c u r a r e i l r e d d i t o d i c h i l a v o r a l a t e r r a . O c c o r r e m e t t e r e i n c a m p o p o l i t i c h e , c o m e a v v i e n e i n a l t r e p a r t i d e l m o n d o , c h e g a r a n t i s c a n o c e r t e z z e e i n c e n t i v i n o a p r o s e g u i r e q u e s t o m e s t i e r e ' ' . T r a i p i l a s t r i d e l l a m a n i f e s t a z i o n e , l ’ a s s e s s o r e h a p r e s e n t a t o l a p u b b l i c a z i o n e d e l v o l u m e “ C a m p a n i a M a t e r . I l M o d e l l o C a m p a n i a p e r i l c i b o c h e v e r r à ” , r e a l i z z a t o c o n T e r e s a D e l G i u d i c e e A l e x G i o r d a n o : ' ' A b b i a m o r a c c h i u s o i r i s u l t a t i d e i g r u p p i d i l a v o r o m u l t i d i s c i p l i n a r i i n u n v o l u m e d i 4 0 0 p a g i n e , i n i t a l i a n o e i n i n g l e s e , c h e c o n t i e n e d a t i , a n a l i s i d i N o m i s m a e s t r a t e g i e p e r a f f r o n t a r e i l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o , r i d u r r e g l i s p r e c h i , t u t e l a r e l a b i o d i v e r s i t à e r a f f o r z a r e l a D O P E c o n o m y . È i l m a n i f e s t o c o n c u i v o g l i a m o p r o p o r r e l a C a m p a n i a c o m e l a b o r a t o r i o d i e c c e l l e n z a a l i v e l l o n a z i o n a l e e d e u r o p e o ' ' .