R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a q u i n t a e d i z i o n e d e l l ’ A f r i c a G r e e n G r o w t h F o r u m , a E c o m o n d o 2 0 2 5 , s i è f o c a l i z z a t a s u l l e i n i z i a t i v e p e r l ’ e n e r g i a p u l i t a e s o s t e n i b i l e n e l c o n t i n e n t e a f r i c a n o n e l l ’ a m b i t o d e l P i a n o M a t t e i e d a l p r o g r a m m a ' M i s s i o n 3 0 0 ' . D o p o i s a l u t i i n i z i a l i d i F a b i o F a v a , C o o r d i n a t o r e d e l C o m i t a t o T e c n i c o S c i e n t i f i c o d i E c o m o n d o , e c o n l a m o d e r a z i o n e d i S i l v i a D ’ O v i d i o d i R e s 4 A f r i c a , i l F o r u m h a v i s t o g l i i n t e r v e n t i d i F a b i o M a s s i m o B a l l e r i n i , d i r e t t o r e S t r u t t u r a d i M i s s i o n e p e r l ' a t t u a z i o n e d e l P i a n o M a t t e i d e l l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i , d i F a b r i z i o L o b a s s o ( M a e c i ) e d i G i u l i a P i n n a ( M a s e ) . S u b i t o d o p o , R o b i n H e n d r i x d e l G r u p p o d e l l a B a n c a M o n d i a l e e D a v i n a h M i l e n g e U w e l l a d e l l a B a n c a A f r i c a n a d i S v i l u p p o h a n n o f o r n i t o u n a p a n o r a m i c a s u l l ’ i m p a t t o d e l P i a n o M a t t e i e d e l l a ' M i s s i o n 3 0 0 ' . N e l l a s u c c e s s i v a t a v o l a r o t o n d a , e s p o n e n t i d i C o n f i n d u s t r i a A s s a f r i c a M e d i t e r r a n e o , R e s 4 A f r i c a , C d p , S a c e , S i m e s t e B a n c a E u r o p e a d e g l i i n v e s t i m e n t i h a n n o d i a l o g a t o s u l l e o p p o r t u n i t à p e r p r o m u o v e r e p a r t n e r s h i p e i n v e s t i m e n t i v e r d i i n A f r i c a . H a c h i u s o l ’ e v e n t o u n ’ u l t i m a s e s s i o n e , m o d e r a t a d a A n g e l a G i o r d a n o d i C o n f i n d u s t r i a A s s a f r i c a M e d i t e r r a n e o , c h e h a m e s s o i n r i s a l t o l e b e s t p r a c t i c e s d e l l e i m p r e s e c h e o p e r a n o i n A f r i c a n e l c a m p o ' g r e e n a n d t e c h n o l o g y ' .