C i v i t a v e c c h i a , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S i è i n s e d i a t o q u e s t a m a t t i n a i l n u o v o C o m i t a t o d i G e s t i o n e d e l l ’ A u t o r i t à d i S i s t e m a P o r t u a l e d e l M a r T i r r e n o C e n t r o - S e t t e n t r i o n a l e , a s e g u i t o d e l l a d e s i g n a z i o n e , d a p a r t e d e l l a R e g i o n e L a z i o , d e l p r o p r i o r a p p r e s e n t a n t e , i n g . G i o r g i o P i n e s c h i , c h e s i è a g g i u n t o a l r a p p r e s e n t a n t e d e l C o m u n e d i C i v i t a v e c c h i a , a r c h . E m i l i a n o S c o t t i , g i à d e s i g n a t o n e l l e s c o r s e s e t t i m a n e . A d o g g i r e s t a d a p e r f e z i o n a r e u n i c a m e n t e l a d e s i g n a z i o n e d e l l a C i t t à M e t r o p o l i t a n a d i R o m a C a p i t a l e , n e c e s s a r i a p e r c o m p l e t a r e l a c o m p o s i z i o n e d e l l ’ o r g a n o c o l l e g i a l e . I l C o m i t a t o d i G e s t i o n e s i è r i u n i t o p e r l a p r i m a v o l t a s o t t o l a p r e s i d e n z a d e l P r e s i d e n t e d e l l ’ A d S P M t c s , R a f f a e l e L a t r o f a , e d è s t a t o c h i a m a t o a d e l i b e r a r e s u l l a r a t i f i c a d e l d e c r e t o p r e s i d e n z i a l e d e l 1 6 d i c e m b r e s c o r s o , r e l a t i v o a l l a q u i n t a v a r i a z i o n e d ’ u r g e n z a d e l b i l a n c i o d i p r e v i s i o n e 2 0 2 5 , a d o t t a t a d a l P r e s i d e n t e i n u n a f a s e i n c u i i l C o m i t a t o n o n r i s u l t a v a a n c o r a r i c o s t i t u i t o . I m e m b r i d e l C o m i t a t o h a n n o a p p r o v a t o a l l ’ u n a n i m i t à l a V v a r i a z i o n e d ’ u r g e n z a d e l b i l a n c i o d i p r e v i s i o n e 2 0 2 5 . " L ’ i n s e d i a m e n t o d e l C o m i t a t o d i G e s t i o n e p r i m a d e l l a f i n e d e l l ’ a n n o r a p p r e s e n t a u n p a s s a g g i o d i g r a n d e r i l i e v o i s t i t u z i o n a l e – h a d i c h i a r a t o i l P r e s i d e n t e d e l l ’ A d s p M t c s , R a f f a e l e L a t r o f a – p e r c h é c o n s e n t e d i r i p r i s t i n a r e p i e n a m e n t e l a c o l l e g i a l i t à d e l l e d e c i s i o n i e d i a v v i a r e f o r m a l m e n t e i l n u o v o q u a d r i e n n i o d i a t t i v i t à d e l l ’ o r g a n o d i g o v e r n o d e l l ’ A u t o r i t à " . N e l c o r s o d e l l a s e d u t a , h a a g g i u n t o L a t r o f a , " h o r i t e n u t o d o v e r o s o c o n d i v i d e r e c o n i l C o m i t a t o u n a s i n t e s i d e l l a v o r o s v o l t o d a l l ’ A u t o r i t à i n q u e s t i m e s i , a p a r t i r e d a l m i o i n s e d i a m e n t o p r i m a i n q u a l i t à d i C o m m i s s a r i o S t r a o r d i n a r i o e s u c c e s s i v a m e n t e c o m e P r e s i d e n t e . I n u n a f a s e c a r a t t e r i z z a t a d a p a s s a g g i i s t i t u z i o n a l i d e l i c a t i , l ’ a z i o n e d e l l ’ E n t e s i è c o n c e n t r a t a s u l r i p r i s t i n o d e l l a p i e n a o p e r a t i v i t à d e g l i o r g a n i , s u l l a c o n t i n u i t à a m m i n i s t r a t i v a e s u l r a f f o r z a m e n t o d e l l a s t r u t t u r a o r g a n i z z a t i v a , g a r a n t e n d o a l c o n t e m p o l a r e g o l a r i t à d e g l i a t t i e d e i p r o c e d i m e n t i " . " P a r a l l e l a m e n t e , è s t a t o a v v i a t o u n l a v o r o d i r i c o g n i z i o n e e r i l a n c i o d e i p r i n c i p a l i d o s s i e r s t r a t e g i c i , a p a r t i r e d a l l a r i a t t i v a z i o n e d e l l a p r o c e d u r a d i a g g i o r n a m e n t o d e l D o c u m e n t o d i P i a n i f i c a z i o n e S t r a t e g i c a d i S i s t e m a , p r o p e d e u t i c a a l l e f u t u r e v a r i a z i o n i d e i P i a n i R e g o l a t o r i P o r t u a l i , e d a l p e r c o r s o d i d e f i n i z i o n e d i u n a n u o v a m a c r o s t r u t t u r a d e l l ’ E n t e , s v i l u p p a t o a n c h e a t t r a v e r s o u n c o n f r o n t o c o s t a n t e c o n l e o r g a n i z z a z i o n i s i n d a c a l i " . " È s t a t a i n o l t r e a s s i c u r a t a u n ’ a t t e n t a a t t i v i t à d i m o n i t o r a g g i o d e l l e o p e r e i n c o r s o n e i p o r t i d i C i v i t a v e c c h i a , F i u m i c i n o e G a e t a , c o m p r e s e q u e l l e f i n a n z i a t e a n c h e c o n r i s o r s e d e l P i a n o N a z i o n a l e d i R i p r e s a e R e s i l i e n z a , a l f i n e d i g a r a n t i r e i l r i s p e t t o d e i c r o n o p r o g r a m m i , l a c o r r e t t a a t t u a z i o n e d e g l i i n t e r v e n t i e l ’ e f f i c a c e u t i l i z z o d e l l e r i s o r s e p u b b l i c h e " . " A b b i a m o a l t r e s ì a v v i a t o l a p r e p a r a z i o n e d e l l a n u o v a p r o c e d u r a d i g a r a p e r i l s e r v i z i o d i n a v e t t a m e n t o , a s e g u i t o d e l l a s e n t e n z a d e l T A R c h e h a a n n u l l a t o l a p r e c e d e n t e p r o c e d u r a , p r e s o i n c a r i c o i p r i n c i p a l i d o s s i e r r e l a t i v i a l c o n t e n z i o s o a t t r a v e r s o u n a d u e d i l i g e n c e c o m p l e s s i v a e g a r a n t i t o l a s o l i d i t à d e l l a g e s t i o n e e c o n o m i c o - f i n a n z i a r i a , c o n l a p r e d i s p o s i z i o n e d e l l a v a r i a z i o n e d i b i l a n c i o r a t i f i c a t a o g g i e d e l b i l a n c i o d i p r e v i s i o n e p e r l ’ e s e r c i z i o 2 0 2 6 " . I n q u e s t o q u a d r o , h a c o n c l u s o i l p r e s i d e n t e , " s i i n s e r i s c e a n c h e l a p r e d i s p o s i z i o n e d i u n P r o t o c o l l o d ’ i n t e s a c o n i l C o n i , c h e v e r r à s o t t o s c r i t t o n e i p r i m i g i o r n i d i g e n n a i o . I l 2 0 2 6 p o t r à a p r i r s i c o n l ’ a p p r o v a z i o n e d e l P i a n o O p e r a t i v o T r i e n n a l e , c h e c o s t i t u i r à l a b u s s o l a d e l l ’ a z i o n e d e l l ’ A u t o r i t à e d e l m i o m a n d a t o d a P r e s i d e n t e , n e l s e g n o d e l l a t r a s p a r e n z a , d e l l a c o l l a b o r a z i o n e i s t i t u z i o n a l e e d e l l a p i e n a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e c o m p e t e n z e " .