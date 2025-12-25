R o m a , 2 5 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - A d d i o a l l ' i n g e g n e r e P a o l o B o n t e m p i , f i g u r a s i m b o l o d e l l a s t o r i c a a z i e n d a B o n t e m p i , m a r c h i o c h e h a f a t t o e n t r a r e l a m u s i c a n e l l e c a s e d i i n t e r e g e n e r a z i o n i d i b a m b i n i e r a g a z z i . N e g l i a n n i ' 7 0 l e s u e p i a n o l e e i s u o i o r g a n i c o l o r a t i e r a n o i m m a n c a b i l i s o t t o l ' a l b e r o d i N a t a l e , d i v e n t a n d o i l p r i m o c o n t a t t o c o n i l m o n d o d e l l e n o t e p e r m i g l i a i a d i p i c c o l i m u s i c i s t i . E ' m o r t o a l l ' e t à d i 9 3 a n n i a M o n t e l u p o n e , i n p r o v i n c i a d i M a c e r a t a , d o v e v i v e v a , e l a n o t i z i a d e l l a s c o m p a r s a è s t a t a d i f f u s a a d e s e q u i e a v v e n u t e , i n f o r m a s t r e t t a m e n t e p r i v a t a . P e r s u a v o l o n t à è s t a t o t u m u l a t o n e l c i m i t e r o d i R e c a n a t i ( M a c e r a t a ) . D a l l a p i c c o l a b o t t e g a d i f i s a r m o n i c h e f o n d a t a d a l p a d r e E g i s t o n e l 1 9 3 7 , P a o l o B o n t e m p i s e p p e c o s t r u i r e u n i m p e r o i n d u s t r i a l e . C o n v i s i o n e e s p i r i t o i n n o v a t i v o t r a s f o r m ò s t r u m e n t i m u s i c a l i s e m p l i c i e c o l o r a t i i n v e r i e p r o p r i s t r u m e n t i e d u c a t i v i , a n t i c i p a n d o l e t e n d e n z e d e l l a m u s i c a e l e t t r o n i c a e d e l l e t a s t i e r e p o r t a t i l i . L a B o n t e m p i , n e g l i a n n i ’ 7 0 , c o n t a v a f i n o a m i l l e d i p e n d e n t i , c o n s t a b i l i m e n t i a P o t e n z a P i c e n a , M a r t i n s i c u r o e S a n C l a u d i o d i C o r r i d o n i a , o l t r e a u n a g r a n d e s e d e p r o d u t t i v a i n A b r u z z o d e d i c a t a a l l e m a t e r i e p l a s t i c h e . F u t r a l e p r i m e a z i e n d e i t a l i a n e a d a d o t t a r e t e c n o l o g i e a v a n z a t e n e l l a l a v o r a z i o n e d e l l a p l a s t i c a , d i v e n t a n d o u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o i n d u s t r i a l e e f o r m a t i v o , n o n s o l o p e r l ' I t a l i a m a a n c h e a l l ' e s t e r o . I l m a r c h i o B o n t e m p i f u l ' u n i c o a l m o n d o a r i p r o d u r r e p r a t i c a m e n t e t u t t i g l i s t r u m e n t i m u s i c a l i i n v e r s i o n e g i o c a t t o l o . I c o n i c o i l C h o r d O r g a n , p i c c o l o o r g a n o a t a s t i e r a c h e i m i t a v a i l c e l e b r e H a m m o n d , a m a t i s s i m o d a i r a g a z z i d e g l i a n n i ' 7 0 , e i l p i a n i n o c o r r e d a t o d a l " m e t o d o B o n t e m p i " , u n s i s t e m a s e m p l i c e e i n t u i t i v o c h e p e r m e t t e v a a i b a m b i n i d i s u o n a r e f i n d a s u b i t o , s e n z a c o n o s c e n z e p r e g r e s s e . I l m a r c h i o s i i m p o s e a n c h e g r a z i e a i m p o r t a n t i l i c e n z e i n t e r n a z i o n a l i , t r a c u i W a l t D i s n e y , W a r n e r B r o s e B a r b i e , p o r t a n d o n e l l a c a m e r e t t a d e i b a m b i n i p e r s o n a g g i c o m e M i c k e y M o u s e e a l t r i p r o t a g o n i s t i d e l l ' i m m a g i n a r i o c o l l e t t i v o . N e g l i a n n i d ' o r o , l a B o n t e m p i n o n s i l i m i t ò a l m e r c a t o i t a l i a n o : l ' a z i e n d a m a r c h i g i a n a a p r ì s o c i e t à c o m m e r c i a l i n e g l i S t a t i U n i t i , G e r m a n i a , F r a n c i a , B e l g i o , I n g h i l t e r r a , S p a g n a e S v i z z e r a e d e c i s e d i p r o d u r r e d i r e t t a m e n t e i n C a n a d a p e r s e r v i r e i l m e r c a t o n o r d e s u d a m e r i c a n o , e v i t a n d o c o s t i e c o m p l i c a z i o n i d i t r a s p o r t o . U n a s c e l t a l u n g i m i r a n t e c h e c o n s o l i d ò i l m a r c h i o c o m e l e a d e r g l o b a l e n e l s e t t o r e d e i g i o c a t t o l i m u s i c a l i . I l c o n t r i b u t o d i P a o l o B o n t e m p i n o n f u s o l o i n d u s t r i a l e : i l s u o l a v o r o f u a n c h e e d u c a t i v o e c u l t u r a l e . A t t r a v e r s o i s u o i s t r u m e n t i , m i l i o n i d i b a m b i n i e b b e r o i l p r i m o a p p r o c c i o a l l a m u s i c a i n m o d o n a t u r a l e e d i v e r t e n t e , s v i l u p p a n d o s e n s i b i l i t à m u s i c a l e e c o o r d i n a z i o n e . M o l t i m u s i c i s t i i t a l i a n i h a n n o r i c o r d a t o c o m e l e p r i m e n o t e c h e s u o n a v a n o p r o v e n i s s e r o p r o p r i o d a u n o r g a n o o u n a t a s t i e r i n a B o n t e m p i , s t r u m e n t o c h e s p e s s o d i v e n t a v a i l c u o r e d e l l a c a m e r e t t a e , i n a l c u n i c a s i , d i v e r i e p r o p r i p i c c o l i g r u p p i m u s i c a l i a d o l e s c e n z i a l i . " P a o l o B o n t e m p i c i h a l a s c i a t o a r i d o s s o d e l N a t a l e - r i c o r d a l a s i n d a c a d i P o t e n z a P i c e n a , N o e m i T a r t a b i n i , c o m u n e e d o v e h a s e d e s t o r i c a l ' a z i e n d a B o n t e m p i - U n a r i c o r r e n z a c h e h a c o n t r i b u i t o a r e n d e r e s p e c i a l e , m e t t e n d o s o t t o l ' a l b e r o l a p a s s i o n e p e r l a m u s i c a a m i g l i a i a d i b a m b i n i . G r a z i e a l u i , l a n o s t r a c i t t à è d i v e n t a t a u n c e n t r o p r o d u t t i v o e c u l t u r a l e d i e c c e l l e n z a p e r i l m o n d o m u s i c a l e " . N e l 2 0 2 3 l ' i n g e g n e r e B o n t e m p i r i c e v e t t e i l P r e m i o M u g e l l i n i , r i c o n o s c i m e n t o a l l a s u a i n t u i z i o n e p i ù g r a n d e : a v v i c i n a r e i l m o n d o d e i p i ù p i c c o l i a l l a m u s i c a i n m o d o s e m p l i c e e n a t u r a l e .