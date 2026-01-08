R o m a , 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a p p e l l o d e l l a p r e s i d e n t e M e l o n i a l l a p a c i f i c a z i o n e , a l l a c o n v i v e n z a c i v i l e e c o n t r o o g n i f o r m a d i v i o l e n z a p o l i t i c a n o n p u ò e s s e r e c r e d i b i l e s e v i e n e p r o n u n c i a t o p r o p r i o n e l g i o r n o i n c u i c e n t i n a i a d i n e o f a s c i s t i s i r a d u n a n o p e r f a r e a p o l o g i a d e l f a s c i s m o , t r a s a l u t i r o m a n i e c r o c i c e l t i c h e , c o m e a v v i e n e o g n i a n n o a d A c c a L a r e n t i a " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i , p a r l a m e n t a r e A V S e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " C o s ì f o r m u l a t o , q u e l l ’ a p p e l l o d i v e n t a u n m e s s a g g i o c a r i c o d i i p o c r i s i a . N o n s o l o p e r c h é s i d i m e n t i c a d i r i c o r d a r e l e v i t t i m e , i m o r t i e l e s t r a g i p r o v o c a t e d a l f a s c i s m o e d a l n a z i s m o , m a s o p r a t t u t t o p e r c h é l a v e r a p a c i f i c a z i o n e p u ò a v v e n i r e s o l o f a c e n d o i c o n t i f i n o i n f o n d o c o n l a s t o r i a e c o n l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e , c h e n a s c e d a l l a R e s i s t e n z a p a r t i g i a n a , a n t i f a s c i s t a e d e m o c r a t i c a . O g n i a n n o , i l 7 g e n n a i o , a s s i s t i a m o a r a d u n i i n c u i s i e s i b i s c o n o s i m b o l i e g e s t i c h e l a s t o r i a e l a l e g g e d e l l a R e p u b b l i c a d o v r e b b e r o a v e r c o n s e g n a t o d e f i n i t i v a m e n t e a l p a s s a t o . M a i l 7 g e n n a i o è a n c h e u n ’ a l t r a d a t a c h e n o n p u ò e s s e r e r i m o s s a o o s c u r a t a " . " I l 7 g e n n a i o 1 9 4 4 r i c o r r e l ’ a n n i v e r s a r i o d e l r a s t r e l l a m e n t o n a z i f a s c i s t a n e l q u a r t i e r e d i P i e t r a l a t a . I n q u e l g i o r n o l e t r u p p e t e d e s c h e c i r c o n d a r o n o l a b o r g a t a e r a s t r e l l a r o n o o l t r e 1 . 2 0 0 p e r s o n e ; 2 4 2 d i l o r o f u r o n o d e p o r t a t e i n G e r m a n i a . Q u e s t a è l a s t o r i a r e a l e d e l f a s c i s m o e d e l n a z i s m o : r e p r e s s i o n e , d e p o r t a z i o n i , v i o l e n z a c o n t r o c i v i l i i n e r m i . S a r e b b e s t a t o a p p r e z z a b i l e s e o g g i l ’ a p p e l l o a l l a p a c i f i c a z i o n e f o s s e s t a t o a c c o m p a g n a t o d a u n c h i a r o i n v i t o a n o n f a r e s a l u t i f a s c i s t i e a n o n e s i b i r e c r o c i c e l t i c h e " .