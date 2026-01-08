R o m a , 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ È i n a u d i t o c h e n e l 2 0 2 6 s i d e b b a c o m m e n t a r e a n c o r a l a v i o l e n z a p o l i t i c a i d e o l o g i c a , c o m e f o s s i m o t o r n a t i n e g l i a n n i ' 7 0 . I r a g a z z i d i G i o v e n t ù n a z i o n a l e , ‘ c o l p e v o l i ’ d i a f f i g g e r e m a n i f e s t i , s o n o s t a t i a g g r e d i t i d a i s o l i t i v i o l e n t i d e i c e n t r i s o c i a l i c h e h a n n o o r g a n i z z a t o u n ’ a g g r e s s i o n e s t u d i a t a a t a v o l i n o . S p e r o c h e s i a s s u m a n o l e l o r o r e s p o n s a b i l i t à e c h e q u e s t o s i a l ’ u l t i m o i n q u i e t a n t e e p i s o d i o d i v i o l e n z a p o l i t i c a i d e o l o g i c a . O g n i f o r m a d i v i o l e n z a è i n a c c e t t a b i l e e r a p p r e s e n t a u n a t t a c c o a i p r i n c i p i f o n d a m e n t a l i d i d e m o c r a z i a , l i b e r t à d i p e n s i e r o e r i s p e t t o r e c i p r o c o ” . L o a f f e r m a i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a M a d d a l e n a M o r g a n t e , r e s p o n s a b i l e n a z i o n a l e d e l d i p a r t i m e n t o F a m i g l i a e v a l o r i n o n n e g o z i a b i l i .