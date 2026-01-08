R o m a , 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ L a d e s t r a d i G o v e r n o d e v e p r e n d e r e l e d i s t a n z e , s e n z a s e e s e n z a m a , d a q u a n t o a v v e n u t o i e r i a d A c c a L a r e n t i a ” . L o a f f e r m a C h i a r a G r i b a u d o , v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o . “ L a n o t t e d e l l a C a p i t a l e - a g g i u n g e - è s t a t a s p o r c a t a d a c e n t i n a i a d i s a l u t i r o m a n i d i m i l i t a n t i d i C a s a p o u n d . N e l l o s t e s s o g i o r n o , n e l l a s e d e d e l l a C g i l d i P r i m a v a l l e c ’ è s t a t o u n i n q u i e t a n t e a t t a c c o , c o n c i n q u e p r o i e t t i l i c o n t r o l a s e r r a n d a ” . “ N e l P a e s e t r a s a l u t i r o m a n i , v i o l e n z e e a t t a c c h i a l l e s e d i s i n d a c a l i i n i z i a a r e s p i r a r s i u n c l i m a p e s a n t e e p e r i c o l o s o : i l G o v e r n o d i G i o r g i a M e l o n i - c o n c l u d e G r i b a u d o - d e v e d i r e c h i a r a m e n t e d a c h e p a r t e s t a . N o n s o l o : q u a n d o i n t e n d e s g o m b e r a r e l a s e d e d i C a s a p o u n d o c c u p a t a a b u s i v a m e n t e ? ”