R o m a , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l c a p i t a l e u m a n o c o m e e l e m e n t o c h i a v e d e l s i s t e m a l a v o r o e , i n a m b i t o s a n i t a r i o , p e r l a q u a l i t à d e l l e c u r e , l a s i c u r e z z a d e i p a z i e n t i e l a s o s t e n i b i l i t à d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . Q u e s t i t e m i s o n o s t a t i a l c e n t r o d e l c o n v e g n o ' L a v o r o e c a p i t a l e u m a n o : l e s f i d e p e r i l f u t u r o ' , o r g a n i z z a t o o g g i d a l l ' A a r o i - E m a c ( A s s o c i a z i o n e a n e s t e s i s t i r i a n i m a t o r i o s p e d a l i e r i i t a l i a n i - E m e r g e n z a a r e a c r i t i c a ) a P a l a z z o W e d e k i n d a R o m a . L ' i n i z i a t i v a h a o f f e r t o u n m o m e n t o d i c o n f r o n t o a m p i o e a r t i c o l a t o s u l l e p r o f o n d e t r a s f o r m a z i o n i c h e s t a n n o i n v e s t e n d o i l m o n d o d e l l a v o r o , c o n u n f o c u s s p e c i f i c o s u l s e t t o r e s a n i t a r i o , c h i a m a t o a m i s u r a r s i c o n c a m b i a m e n t i o r g a n i z z a t i v i , i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , d i g i t a l i z z a z i o n e d e i p r o c e s s i e c r i t i c i t à l e g a t e a l l a c a r e n z a d i p e r s o n a l e e a l l a s o s t e n i b i l i t à d e i c a r i c h i d i l a v o r o . N e l c o r s o d e l c o n v e g n o - a l q u a l e h a n n o p r e s o p a r t e r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i , d e l m o n d o a c c a d e m i c o e d e l l e p a r t i s o c i a l i - è e m e r s a c o n c h i a r e z z a l a n e c e s s i t à d i r i p a r t i r e p r o p r i o d a l l e p e r s o n e , d a l l e c o m p e t e n z e e d a l v a l o r e p r o f e s s i o n a l e . " N e l s e t t o r e s a n i t a r i o - h a d i c h i a r a t o i n a p e r t u r a d e i l a v o r i A l e s s a n d r o V e r g a l l o , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e A a r o i - E m a c - m a c o s ì c o m e i n t u t t i g l i a m b i t i l a v o r a t i v i , i l c a p i t a l e u m a n o n o n è u n a v a r i a b i l e a c c e s s o r i a . I n s a n i t à , a d e s e m p i o , è l ' a s s e p o r t a n t e d e l l a q u a l i t à e d e l l a s i c u r e z z a d e l l e c u r e . P a r l a r e d i s o s t e n i b i l i t à s e n z a i n v e s t i r e r e a l m e n t e s u l l e p e r s o n e s i g n i f i c h e r e b b e e l u d e r e , s e n z a s c i o g l i e r l o , i l n o d o p r i n c i p a l e d e l l a c r i s i c h e a t t r a v e r s a i l S s n " . S p a z i o è s t a t o d e d i c a t o a l t e m a d e l l ' i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a e d e i n u o v i m o d e l l i o r g a n i z z a t i v i , s e m p r e p i ù c e n t r a l i n e i p r o c e s s i d i r i o r g a n i z z a z i o n e d e l l a s a n i t à p u b b l i c a . S e c o n d o l ' A a r o i - E m a c , d i g i t a l i z z a z i o n e e n u o v e t e c n o l o g i e p o s s o n o r a p p r e s e n t a r e l e v e i m p o r t a n t i d i m i g l i o r a m e n t o s o l o s e a c c o m p a g n a t e d a u n r a f f o r z a m e n t o d e l l e c o n d i z i o n i d i l a v o r o e d a p o l i t i c h e s t r u t t u r a t e d i v a l o r i z z a z i o n e p r o f e s s i o n a l e . " L ' i n n o v a z i o n e o r g a n i z z a t i v a è f o n d a m e n t a l e - h a s o t t o l i n e a t o V e r g a l l o - m a n o n p u ò e s s e r e c o n s i d e r a t a u n a s t r a d a p e r c o m p e n s a r e l a c a r e n z a d i p e r s o n a l e . S e n z a s i c u r e z z a , f o r m a z i o n e c o n t i n u a , r i c o n o s c i m e n t o p r o f e s s i o n a l e e c a r i c h i d i l a v o r o s o s t e n i b i l i , i l r i s c h i o è q u e l l o d i i m p o v e r i r e u l t e r i o r m e n t e i l s i s t e m a p u b b l i c o e d i a l l o n t a n a r e a n c o r a d i p i ù i p r o f e s s i o n i s t i d a l S s n " . D u r a n t e i l a v o r i è s t a t a m e s s a i n e v i d e n z a l a n e c e s s i t à d i s t r a t e g i e c o n c r e t e o r i e n t a t e a l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e c o m p e t e n z e , a l l a t u t e l a d e l l a q u a l i t à e d e l l a s i c u r e z z a d e l l e p r e s t a z i o n i e a l l a t e n u t a c o m p l e s s i v a d e l s i s t e m a l a v o r o , c o n p a r t i c o l a r e r i f e r i m e n t o a l l a s a n i t à p u b b l i c a . N e l d i b a t t i t o è s t a t o i n o l t r e r i b a d i t o i l r u o l o c e n t r a l e d e l c o n f r o n t o t r a i s t i t u z i o n i , e s p e r t i e p a r t i s o c i a l i c o m e s t r u m e n t o i n d i s p e n s a b i l e p e r c o s t r u i r e p o l i t i c h e d e l l a v o r o e d e l l a s a n i t à c a p a c i d i r i s p o n d e r e a l l e s f i d e a t t u a l i e f u t u r e a n c h e p e r q u a n t o c o n c e r n e i l b e n e s s e r e l a v o r a t i v o . " I l f u t u r o - h a c o n c l u s o i l p r e s i d e n t e A a r o i - E m a c - d i p e n d e d a l l a c a p a c i t à d i r i m e t t e r e l e p e r s o n e c h e o g n i g i o r n o f a n n o f u n z i o n a r e l a s a n i t à i n c o n d i z i o n i d i p o t e r l o f a r e c o n s o d d i s f a z i o n e p r o f e s s i o n a l e e n e l l a s a l v a g u a r d i a d e l l a l o r o v i t a p r i v a t a . S o l o a t t r a v e r s o s t r a t e g i e c o n d i v i s e a t a l f i n e s a r à p o s s i b i l e c o n t i n u a r e a g a r a n t i r e i l d i r i t t o a l l a s a l u t e e l ' i n t e r e s s e c o l l e t t i v o " .