V i c e n z a , 1 5 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - A p r e d o m a n i - f i n o a m a r t e d ì 2 0 - V i c e n z a o r o J a n u a r y 2 0 2 6 , n e l q u a r t i e r e f i e r i s t i c o d i I e g : c o n u n s o l d - o u t o r m a i c o n s o l i d a t o d a o l t r e 1 . 3 0 0 b r a n d e s p o s i t o r i , l a r a s s e g n a - s i s o t t o l i n e a i n u n a n o t a - o s p i t a l a c o m m u n i t y g l o b a l e d e l g i o i e l l o p e r c i n q u e g i o r n i d e d i c a t i a b u s i n e s s , f o r m a z i o n e , i n f o r m a z i o n e , t r e n d e n e t w o r k i n g , i n a u g u r a n d o i l c a l e n d a r i o m o n d i a l e d e l l e f i e r e d i s e t t o r e . I n c o n t e m p o r a n e a , T . G o l d , i l s a l o n e d i r i f e r i m e n t o p e r t e c n o l o g i e e m a c c h i n a r i p e r l ’ o r e f i c e r i a e l a g i o i e l l e r i a , m e n t r e l ’ o t t a v a e d i z i o n e d i V O V i n t a g e , m a r k e t p l a c e d i o r o l o g e r i a e g i o i e l l e r i a v i n t a g e d i a l t a g a m m a , è a p e r t a c o n i n g r e s s o g r a t u i t o f i n o a l u n e d ì 1 9 g e n n a i o a e s p e r t i , c o l l e z i o n i s t i e a p p a s s i o n a t i . A l l a c e r i m o n i a i n a u g u r a l e d i V i c e n z a o r o J a n u a r y , c h e s i t e r r à a l l e o r e 1 2 a l T e a t r o P a l l a d i o ( i n g r e s s o d a l l a H a l l 8 . 0 ) , a l l a p r e s e n z a d e l l ’ a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i I E G C o r r a d o P e r a b o n i , i n v i t a t i : i l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e d e l V e n e t o A l b e r t o S t e f a n i , i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l V e n e t o L u c a Z a i a , i l p r e s i d e n t e d i I C E A g e n z i a M a t t e o Z o p p a s , i l s i n d a c o d i V i c e n z a G i a c o m o P o s s a m a i , i l p r e s i d e n t e d e l l a P r o v i n c i a d i V i c e n z a A n d r e a N a r d i n , l a p r e s i d e n t e n a z i o n a l e C o n f i n d u s t r i a F e d e r o r a f i M a r i a C r i s t i n a S q u a r c i a l u p i . P u n t o d i r i f e r i m e n t o n e l l a t o p t h r e e d e l l e f i e r e i n t e r n a z i o n a l i d e l g i o i e l l o , V i c e n z a o r o J a n u a r y , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n I C E A g e n z i a , a c c o g l i e o l t r e 5 6 0 b u y e r o s p i t a t i , p r o v e n i e n t i d a 6 5 P a e s i , i n c l u s i q u e l l i s p e c i a l i z z a t i n e l l e t e c n o l o g i e d i T . G o l d . I n t e s t a p e r p r e s e n z e : S t a t i U n i t i , R e g n o U n i t o e d E m i r a t i A r a b i U n i t i . L a m a n i f e s t a z i o n e s i c o n f e r m a e v e n t o g l o b a l e d i i n c o n t r o t r a d o m a n d a e o f f e r t a . D a u n l a t o , c o n G e r m a n i a , F r a n c i a , B e l g i o , T u r c h i a , I n d i a , T h a i l a n d i a e H o n g K o n g t r a i P a e s i p i ù r a p p r e s e n t a t i n e l 4 0 % d i e s p o s i t o r i e s t e r i ; d a l l ’ a l t r o , c o n l e e c c e l l e n z e i t a l i a n e d e l l a f i l i e r a d e l p r e z i o s o e t u t t i i d i s t r e t t i o r a f i n a z i o n a l i p r o t a g o n i s t i . I n u n q u a d r o c o n g i u n t u r a l e d i a s s e s t a m e n t o , d o p o d u e a n n i e c c e z i o n a l i , l e a s p e t t a t i v e d e l l e i m p r e s e r e s t a n o c a u t e m a p o s i t i v e . L ’ A r e a S t u d i d i M e d i o b a n c a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l C e n t r o S t u d i d i C o n f i n d u s t r i a F e d e r o r a f i , i n b a s e a l l e r i s p o s t e o t t e n u t e c o n l a s o m m i n i s t r a z i o n e d i u n q u e s t i o n a r i o a 2 5 0 t r a l e p r i n c i p a l i s o c i e t à p r o d u t t i v e , c h e r a p p r e s e n t a n o c i r c a i l 9 0 % d e l l e v e n d i t e c o m p l e s s i v e d e l l ’ i n d u s t r i a d e i p r e z i o s i , s t i m a c h e i l s e t t o r e o r a f o - a r g e n t i e r o - g i o i e l l i e r o c h i u d e r à i l 2 0 2 5 c o n u n i n c r e m e n t o d e i r i c a v i d e l 5 , 8 % . I l 4 5 % d e l l e i m p r e s e p r e v e d e u n m i g l i o r a m e n t o d e i r i c a v i r i s p e t t o a l 2 0 2 4 , i l 4 3 % s e g n a l a u n a f l e s s i o n e , m e n t r e i l 1 2 % p r e f i g u r a u n g i r o d ’ a f f a r i s t a b i l e . P e r a i u t a r e l a c o m p r e n s i o n e d e l p r e s e n t e , V i c e n z a o r o p r o p o n e m o m e n t i d i a p p r o f o n d i m e n t o s u l l o s c e n a r i o e c o n o m i c o e f i n a n z i a r i o d e l c o m p a r t o e t r a q u e s t i , n e l l a g i o r n a t a i n a u g u r a l e , q u e l l o c u r a t o d a l C l u b d e g l i O r a f i c h e a f f r o n t a i l t e m a M e t a l l i p r e z i o s i n e l l ’ e r a T r u m p : l a r i v i n c i t a d e g l i h a r d a s s e t . A m p i o s p a z i o s a r à d e d i c a t o a l t e m a d e i d i a m a n t i , g r a z i e a i t a l k o r g a n i z z a t i d a C I B J O , p r e s i e d u t a d a G a e t a n o C a v a l i e r i . A l c e n t r o d e l d i b a t t i t o : f i l i e r e d i a p p r o v v i g i o n a m e n t o s i c u r e e s o s t e n i b i l i , l ’ i m p a t t o d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s u l l a v o r o d e i g e m m o l o g i e i l r u o l o d e i d i a m a n t i n a t u r a l i n e l m e r c a t o g l o b a l e d e l l a g i o i e l l e r i a . A V i c e n z a i n t e r v e r r a n n o a l c u n i d e i m a s s i m i e s p e r t i i n t e r n a z i o n a l i , t r a c u i F e r i e l Z e r o u k i , p r e s i d e n t e d e l W o r l d D i a m o n d C o u n c i l , e M a r t i n R a p a p o r t , p r e s i d e n t e d e l l ’ o m o n i m o G r u p p o . U n a n u o v a c a s a e n u o v i s p a z i d i i n c o n t r o a c c o m p a g n a n o l a c r e s c i t a i n t e r n a z i o n a l e d i V i c e n z a o r o . L ’ e d i z i o n e d i g e n n a i o s a r à l ’ u l t i m a a s v o l g e r s i i n c o n t e m p o r a n e a c o n i l a v o r i d i r e a l i z z a z i o n e d e l n u o v o p a d i g l i o n e , u n ’ o p e r a s t r a t e g i c a c h e s a r à c o m p l e t a t a e o p e r a t i v a d a s e t t e m b r e d i q u e s t ’ a n n o . O t t o c a t e g o r i e p e r t r e g i o i e l l i f i n a l i s t i , i n d u e g i o r n i d i v o t o . N o v i t à d i V i c e n z a o r o J a n u a r y 2 0 2 6 è l a p r i m a e d i z i o n e d e i V O A w a r d s , c h e i n d i v i d u a n o l e c r e a z i o n i p i ù r a p p r e s e n t a t i v e t r a l e c a n d i d a t u r e p r e s e n t a t e d a g l i e s p o s i t o r i d e l l e c o m m u n i t i e s I c o n ( a l t a g i o i e l l e r i a ) , L o o k ( g i o i e l l e r i a c o n t e m p o r a n e a ) e C r e a t i o n ( m a n i f a t t u r a i n o r o e a r g e n t o ) . U n r i c o n o s c i m e n t o a l l ’ e c c e l l e n z a n e l l a p r o d u z i o n e d e l g i o i e l l o , c a p a c e d i c o n i u g a r e c r e a t i v i t à , m a n i f a t t u r a , s o s t e n i b i l i t à e i n n o v a z i o n e . L a g i u r i a d i e s p e r t i h a s e l e z i o n a t o i f i n a l i s t i , c h e s a r a n n o e s p o s t i n e l l a l o u n g e d e l p a d i g l i o n e 7 . A l v o t o t e c n i c o d e l l a g i u r i a s i s o m m e r à q u e l l o d e i v i s i t a t o r i i n F i e r a c o n u n Q R c o d e . P a r t n e r s t r a t e g i c i d i V O s o n o M A E C I e A g e n z i a I C E p e r l ’ a t t i v i t à d i i n c o m i n g d i b u y e r s d a i m e r c a t i c h i a v e . P a r t n e r i n t e r n a z i o n a l i s o n o C I B J O – C o n f e d e r a z i o n e M o n d i a l e d e l l a G i o i e l l e r i a , G J E P C I n d i a - G e m a n d J e w e l l e r y E x p o r t P r o m o t i o n C o u n c i l , H K J J A - H o n g K o n g J e w e l l e r y & J a d e M a n u f a c t u r e r s A s s o c i a t i o n , F r a n c é c l a t . P a r t n e r n a z i o n a l i : C o n f i n d u s t r i a F e d e r o r a f i , C o n f a r t i g i a n a t o O r a f i , C o n f c o m m e r c i o F e d e r p r e z i o s i , C N A O r a f i , C l u b d e g l i O r a f i I t a l i a , C o n f i m i I n d u s t r i a C a t e g o r i a O r a f a e d A r g e n t i e r a , A s s o g e m m e , A s s o c o r a l , A F E M O – A s s o c i a z i o n e F a b b r i c a n t i E s p o r t a t o r i M a c c h i n a r i p e r O r e f i c e r i a . R a p p r e s e n t a n z e i s t i t u z i o n a l i : R e g i o n e S i c i l i a e R e g i o n e C a m p a n i a . I n c o n t e m p o r a n e a a V i c e n z a o r o J a n u a r y , I E G a p r e l e p o r t e d e l l a F i e r a a l p u b b l i c o p e r i q u a t t r o g i o r n i d i V O V i n t a g e , d a l 1 6 a l 1 9 , m a r k e t p l a c e c o n i n g r e s s o l i b e r o s u r e g i s t r a z i o n e n e l s i t o d i m a n i f e s t a z i o n e v o v i n t a g e . c o m p e r u n v i a g g i o n e l l ' o r o l o g e r i a d e l s e c o n d o p o l s o e n e l l a g i o i e l l e r i a d ' e p o c a e d i m o d e r n a r i a t o .