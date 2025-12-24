R o m a , 2 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - O l t r e 5 0 0 m i l a t o n n e l l a t e d i c i b o f i n i r a n n o n e l l a s p a z z a t u r a d u r a n t e l e f e s t i v i t à n a t a l i z i e , c o n u n o s p r e c o c h e p o t r à r a g g i u n g e r e a n c h e 8 0 e u r o a f a m i g l i a . L o d e n u n c i a A s s o u t e n t i , c h e i n v i t a l e f a m i g l i e a u n a m a g g i o r e a t t e n z i o n e p e r s a l v a r e i l p o r t a f o g l i i n o c c a s i o n e d e l l e f e s t e . T r a i l c e n o n e d e l l a V i g i l i a e i l p r a n z o d i S a n t o S t e f a n o s i s t i m a c h e c i r c a 5 0 0 m i l a t o n n e l l a t e d i p r o d o t t i a l i m e n t a r i e b e v a n d e a n d r a n n o s p r e c a t i , f i n e n d o n e l l a s p a z z a t u r a a l t e r m i n e d e l l e f e s t i v i t à – s p i e g a A s s o u t e n t i – I n t e r m i n i e c o n o m i c i l o s p r e c o d i N a t a l e p u ò c o s t a r e f i n o a 8 0 e u r o a f a m i g l i a , s o l d i l e t t e r a l m e n t e g e t t a t i t r a i r i f i u t i a c a u s a d i a c q u i s t i e c c e s s i v i , g e s t i o n e p o c a a c c o r t a d e l l a c u c i n a e m a n c a t o r i u t i l i z z o d e i c i b i . I g e n e r i a l i m e n t a r i p i ù s p r e c a t i a N a t a l e s o n o s e n z a d u b b i o i p r o d o t t i f r e s c h i c o m e f r u t t a e v e r d u r a , m a a n c h e p a s t a , p e s c e e p a n e , a l t e r m i n e d e i p a s t i , v e n g o n o g e t t a t i n e l l ’ i m m o n d i z i a , n o n o s t a n t e s i a n o a n c o r a c o m m e s t i b i l i n e i g i o r n i s e g u e n t i – r i c o r d a A s s o u t e n t i – T r a i p r o d o t t i a d a l t o r i s c h i o s p r e c o a n c h e p a n e t t o n i , p a n d o r i e t o r r o n i , c h e p o s s o n o i n v e c e e s s e r e r i u t i l i z z a t i p e r c r e a r e n u o v e r i c e t t e d o l c i o s a l a t e , e b e v a n d e c o m e s p u m a n t e , v i n o e b i b i t e . “ S i t r a t t a d i u n m a l c o s t u m e c h e s i r i p r e s e n t a p u n t u a l e o g n i a n n o a l t e r m i n e d e l l e f e s t i v i t à , e c h e r i s c h i a d i c o s t a r e n o n p o c o a l l e f a m i g l i e , c o n s i d e r a t i i r i a l z i d e i p r e z z i c h e i n t e r e s s a n o i l s e t t o r e a l i m e n t a r e – a f f e r m a i l p r e s i d e n t e G a b r i e l e M e l l u s o – P e r q u e s t o i n v i t i a m o l e f a m i g l i e a p r e s t a r e l a m a s s i m a a t t e n z i o n e e s a l v a r e i l p o r t a f o g l i , p a r t e n d o d a a c q u i s t i m i r a t i p e r p r a n z i e c e n o n i , c o n l e q u a n t i t à c h e d e v o n o e s s e r e p r o p o r z i o n a t e a l n u m e r o d i o s p i t i i n c a s a , p a s s a n d o p e r i l r i u t i l i z z o d e g l i a v a n z i , a d e s e m p i o p r e p a r a n d o n u o v i p i a t t i n e i g i o r n i s u c c e s s i v i a l N a t a l e p a r t e n d o p r o p r i o d a l l e r i m a n e n z e ' ' . ' ' U n b u o n c o n s i g l i o p e r r i s p a r m i a r e è a n c h e c o n g e l a r e c i ò c h e s i è c u c i n a t o e n o n è s t a t o c o n s u m a t o , e r i c o r r e r e a l l e a p p o s i t e a p p p e r d e s t i n a r e i l c i b o i n e c c e d e n z a a c h i n e h a p i ù b i s o g n o , i n m o d o d a c o n t r a s t a r e g l i s p r e c h i e a l t e m p o s t e s s o c o m p i e r e u n g e s t o d i s o l i d a r i e t à i n f a v o r e d e i m e n o f o r t u n a t i ” , c o n c l u d e M e l l u s o .