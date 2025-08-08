R o m a , 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - M i r a b i l a n d i a g u a r d a g i à a l l a p r o s s i m a s t a g i o n e , m a c o n u n a s o r p r e s a p e r c h i n o n v u o l e a s p e t t a r e : d a o g g i è p o s s i b i l e s o t t o s c r i v e r e l ’ a b b o n a m e n t o p e r i l 2 0 2 6 , e p e r c h i l o f a p e r l a p r i m a v o l t a l ’ i n g r e s s o è g r a t u i t o p e r i l r e s t o d e l 2 0 2 5 . U n ’ o c c a s i o n e p e r f e t t a p e r i n i z i a r e s u b i t o a g o d e r s i l e a t t r a z i o n i d e l p a r c o , c o m p r e s e q u e l l e d a G u i n n e s s d e i p r i m a t i , l a n u o v i s s i m a a r e a N i c k e l o d e o n L a n d , g l i s h o w , g l i e v e n t i e s t i v i i n c o r s o , o l t r e a l l e i m p e r d i b i l i a t m o s f e r e d i H a l l o w e e n , s e m p r e m o l t o a t t e s e d a i v i s i t a t o r i . C o m e s e m p r e , M i r a b i l a n d i a p r o p o n e d i v e r s e t i p o l o g i e d i a b b o n a m e n t o , p e n s a t e p e r a d a t t a r s i a l l e e s i g e n z e e a g l i i n t e r e s s i d i t u t t i . C i s o n o o p z i o n i p i ù e s s e n z i a l i , p e r c h i c e r c a s o l o l ’ a c c e s s o a l p a r c o , e a l t r e p i ù c o m p l e t e , c h e i n c l u d o n o a n c h e M i r a b e a c h , p a r c h e g g i o g r a t u i t o , s c o n t i n e i n e g o z i e n e i r i s t o r a n t i , b i g l i e t t i o m a g g i o p e r a m i c i e p e r s i n o l ’ i n g r e s s o l i b e r o i n a l t r i p a r c h i e u r o p e i d e l g r u p p o P a r q u e s R e u n i d o s . D i v e r s e t i p o l o g i e d i a b b o n a m e n t o ( B r o n z e , S i l v e r , G o l d , V i p ) c o n s e r v i z i e f a s c e d i p r e z z o c r e s c e n t i e , p e r c h i p r e f e r i s c e n o n p a g a r e t u t t o i n u n a v o l t a , c ’ è l a p o s s i b i l i t à d i r a t e i z z a r e l ’ i m p o r t o i n t r e q u o t e , s e n z a i n t e r e s s i , g r a z i e a S c a l a p a y . C h i s i a b b o n a o r a n o n s o l o s i a s s i c u r a u n a n n o i n t e r o d i d i v e r t i m e n t o n e l 2 0 2 6 , m a p u ò i n i z i a r e s u b i t o a v i v e r e l ’ e s p e r i e n z a M i r a b i l a n d i a g i à q u e s t ’ e s t a t e .