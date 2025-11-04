R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i c e l e b r i a m o u n a d a t a f o n d a m e n t a l e d e l l a n o s t r a s t o r i a : i l 4 n o v e m b r e , g i o r n o i n c u i l ’ a r m i s t i z i o d i V i l l a G i u s t i p o s e f i n e a l l a P r i m a g u e r r a m o n d i a l e , c o m p l e t a n d o i l s o g n o r i s o r g i m e n t a l e d e l l ’ u n i t à d ’ I t a l i a . C o m e h a r i c o r d a t o i l P r e s i d e n t e S e r g i o M a t t a r e l l a q u e s t a g i o r n a t a è i n n a n z i t u t t o u n m o m e n t o d i m e m o r i a e r i c o n o s c e n z a v e r s o l e d o n n e e g l i u o m i n i c h e , i n u n i f o r m e , h a n n o s e r v i t o e c o n t i n u a n o a s e r v i r e l a R e p u b b l i c a , c o n t r i b u e n d o a c o s t r u i r e u n P a e s e l i b e r o , i n d i p e n d e n t e e p r o f o n d a m e n t e d e m o c r a t i c o " . L o s c r i v e s u l l e s u e p a g i n e s o c i a l S t e f a n o G r a z i a n o , c a p o g r u p p o d e l P d i n c o m m i s s i o n e D i f e s a d i M o n t e c i t o r i o . " L e n o s t r e F o r z e A r m a t e - p r o s e g u e - h a n n o s a p u t o , n e l c o r s o d e i d e c e n n i , e s s e r e p r e s i d i o d i p a c e e s o l i d a r i e t à : i n I t a l i a , n e i t e a t r i d i c r i s i d e l M e d i t e r r a n e o , n e l l e m i s s i o n i i n t e r n a z i o n a l i a d i f e s a d e i d i r i t t i u m a n i e d e l l a s i c u r e z z a c o l l e t t i v a . I n u n t e m p o i n c u i n u o v i c o n f l i t t i s i a f f a c c i a n o a l l e p o r t e d e l l ’ E u r o p a , r i c o r d i a m o q u a n t o s i a i m p o r t a n t e r a f f o r z a r e l ’ i m p e g n o c o m u n e p e r l a p a c e e l a s i c u r e z z a , c o s t r u e n d o u n a v e r a d i f e s a e u r o p e a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ A l l e a n z a A t l a n t i c a , a t u t e l a d e i n o s t r i v a l o r i e d e l l a n o s t r a l i b e r t à " . " U n p e n s i e r o c o m m o s s o v a a t u t t e l e d o n n e e g l i u o m i n i c h e h a n n o s a c r i f i c a t o l a v i t a p e r l ’ I t a l i a , e a c h i o g n i g i o r n o c o n t i n u a a s e r v i r e i l P a e s e c o n d e d i z i o n e e p r o f e s s i o n a l i t à . V i v a l e F o r z e A r m a t e , v i v a l a R e p u b b l i c a , v i v a l ’ I t a l i a " , c o n c l u d e .