R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l 4 n o v e m b r e è u n a f e s t a c h e u n i s c e . È l a g i o r n a t a i n c u i r i c o r d i a m o c h i h a c o m b a t t u t o p e r l a l i b e r t à e p e r l ’ u n i t à d e l l a n o s t r a N a z i o n e , m a è a n c h e u n m o m e n t o i n c u i r i n n o v i a m o i l n o s t r o a m o r e p e r l ’ I t a l i a e i l s e n s o p r o f o n d o d i a p p a r t e n e n z a a l l a n o s t r a c o m u n i t à n a z i o n a l e . O g g i c e l e b r i a m o l a f o r z a , i l c o r a g g i o e i l s a c r i f i c i o d i t a n t i u o m i n i e d o n n e c h e , c o n p a s s i o n e e s p i r i t o d i s e r v i z i o , h a n n o d i f e s o i v a l o r i d e l l a P a t r i a . A l o r o d o b b i a m o l a l i b e r t à e l a p a c e d i c u i g o d i a m o " . C o s ì i n u n a n o t a i l s e n a t o r e A n t o n i o D e P o l i , s e g r e t a r i o n a z i o n a l e U d C . " I l m i o p e n s i e r o v a a n c h e a t u t t e l e d o n n e e a g l i u o m i n i d e l l e F o r z e A r m a t e c h e o g n i g i o r n o , i n I t a l i a e a l l ’ e s t e r o , g a r a n t i s c o n o s i c u r e z z a , d e m o c r a z i a e s o l i d a r i e t à . I l 4 n o v e m b r e c i r i c o r d a c h e e s s e r e i t a l i a n i s i g n i f i c a s e n t i r s i p a r t e d i u n a g r a n d e s t o r i a c o l l e t t i v a , f a t t a d i c o r a g g i o , i m p e g n o e a m o r e p e r i l P a e s e " , c o n c l u d e .