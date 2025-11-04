R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a G i o r n a t a d e l l ' U n i t à N a z i o n a l e e d e l l e F o r z e A r m a t e è u n a d a t a c h e s e r v e a r i c o r d a r e i l s a c r i f i c i o d i d o n n e e u o m i n i i n d i v i s a c h e c o n o n o r e , c o r a g g i o , d e d i z i o n e e a m o r e p e r l a P a t r i a h a n n o s c e l t o d i d i f e n d e r e , a c o s t o d i p a g a r e u n p r e z z o a l t i s s i m o , l a n o s t r a I t a l i a . È u n g i o r n o c h e d e v e r e n d e r c i o r g o g l i o s i d i e s s e r e i t a l i a n i e c e l e b r a l ’ u n i o n e i n d i s s o l u b i l e e g r a n i t i c a t r a l a n o s t r a N a z i o n e e c h i o g n i g i o r n o l a v o r a p e r l a n o s t r a s i c u r e z z a e l a n o s t r a l i b e r t à " . C o s ì l a s e n a t r i c e M i c h a e l a B i a n c o f i o r e , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o C i v i c i d ’ I t a l i a , N m , U d c , M a i e . " E r a d o v e r o s o a p p r o v a r e u n p r o v v e d i m e n t o , c o m e f a t t o d a q u e s t a m a g g i o r a n z a d i c e n t r o d e s t r a e d i c u i s o n o t r a i p r i m i f i r m a t a r i , p e r c e l e b r a r e n u o v a m e n t e q u e s t a f e s t a , c o i n v o l g e n d o l e s c u o l e e i p i ù g i o v a n i a f f i n c h é i m p a r i n o , i l s e n s o s t o r i c o e a t t u a l e d i q u e s t a g i o r n a t a . I n t e m p i f r a g i l i c o m e q u e l l i c h e v i v i a m o , n e i q u a l i l a p a c e s e m b r a u n m i r a g g i o , è i m p o r t a n t e r a c c o n t a r e c h i v i v e p e r p r o t e g g e r e l e n o s t r e c o m u n i t à e a l o r o v a u n s i n c e r o p e n s i e r o d i g r a t i t u d i n e " , c o n c l u d e .