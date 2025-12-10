R o m a , 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l 2 0 2 5 è , a t t u a l m e n t e , a p a r i m e r i t o c o n i l 2 0 2 3 , i l s e c o n d o a n n o p i ù c a l d o m a i r e g i s t r a t o , s e c o n d o i n u o v i d a t i d e l C o p e r n i c u s C l i m a t e C h a n g e S e r v i c e ( C 3 S ) , i m p l e m e n t a t o d a l C e n t r o e u r o p e o p e r l e p r e v i s i o n i m e t e o r o l o g i c h e a m e d i o t e r m i n e ( E c m w f ) p e r c o n t o d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a e c o n f i n a n z i a m e n t i d e l l ' U e . Q u e s t o a g g i o r n a m e n t o c l i m a t i c o m e n s i l e r i v e l a a n c h e c h e n o v e m b r e 2 0 2 5 è s t a t o i l t e r z o p i ù c a l d o a l i v e l l o g l o b a l e , c o n t e m p e r a t u r e n o t e v o l m e n t e s u p e r i o r i a l l a m e d i a r e g i s t r a t e n e l C a n a d a s e t t e n t r i o n a l e e n e l l ' O c e a n o A r t i c o - r i l e v a C 3 S - I l m e s e è s t a t o c a r a t t e r i z z a t o d a u n a s e r i e d i e v e n t i m e t e o r o l o g i c i e s t r e m i , t r a c u i c i c l o n i t r o p i c a l i n e l S u d - e s t a s i a t i c o , c h e h a n n o c a u s a t o i n o n d a z i o n i d i f f u s e e c a t a s t r o f i c h e e p e r d i t e d i v i t e u m a n e . " A n o v e m b r e , l e t e m p e r a t u r e g l o b a l i s o n o s t a t e d i 1 , 5 4 ° C s u p e r i o r i a i l i v e l l i p r e i n d u s t r i a l i e l a m e d i a t r i e n n a l e 2 0 2 3 - 2 0 2 5 è s u l l a b u o n a s t r a d a p e r s u p e r a r e p e r l a p r i m a v o l t a g l i 1 , 5 ° C - o s s e r v a S a m a n t h a B u r g e s s , R e s p o n s a b i l e S t r a t e g i c o p e r i l C l i m a - Q u e s t i t r a g u a r d i n o n s o n o a s t r a t t i : r i f l e t t o n o i l r i t m o a c c e l e r a t o d e l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o e l ' u n i c o m o d o p e r m i t i g a r e i l f u t u r o a u m e n t o d e l l e t e m p e r a t u r e è r i d u r r e r a p i d a m e n t e l e e m i s s i o n i d i g a s s e r r a " . P i ù n e l d e t t a g l i o , l ' a n o m a l i a d e l l a t e m p e r a t u r a m e d i a g l o b a l e d a g e n n a i o a n o v e m b r e 2 0 2 5 s i a t t e s t a a 0 , 6 0 ° C s o p r a l a m e d i a d e l p e r i o d o 1 9 9 1 - 2 0 2 0 e a 1 , 4 8 ° C s o p r a i l r i f e r i m e n t o p r e i n d u s t r i a l e d e l p e r i o d o 1 8 5 0 - 1 9 0 0 . Q u e s t e a n o m a l i e s o n o i d e n t i c h e a q u e l l e r e g i s t r a t e p e r l ' i n t e r o a n n o 2 0 2 3 , a t t u a l m e n t e i l s e c o n d o a n n o p i ù c a l d o . È p r a t i c a m e n t e - s p i e g a C 3 S - c e r t o c h e i l 2 0 2 5 s i c o n c l u d e r à c o m e i l s e c o n d o o i l t e r z o a n n o p i ù c a l d o m a i r e g i s t r a t o , p r o b a b i l m e n t e a p a r i m e r i t o c o n i l 2 0 2 3 , l ' a t t u a l e s e c o n d o a n n o p i ù r o v e n t e , e d i e t r o a l 2 0 2 4 , i l p i ù c a l d o m a i r e g i s t r a t o . L a t e m p e r a t u r a m e d i a s u l t e r r i t o r i o e u r o p e o p e r n o v e m b r e 2 0 2 5 è s t a t a d i 5 , 7 4 ° C , 1 , 3 8 ° C i n p i ù r i s p e t t o a l l a m e d i a d e l p e r i o d o 1 9 9 1 - 2 0 2 0 d i n o v e m b r e , r e n d e n d o l o i l q u i n t o n o v e m b r e p i ù c a l d o . P e r l ' E u r o p a è s t a t a l a q u a r t a s t a g i o n e a u t u n n a l e p i ù c a l d a m a i r e g i s t r a t a , c o n 1 , 0 6 ° C i n p i ù r i s p e t t o a l l a m e d i a d e l p e r i o d o 1 9 9 1 - 2 0 2 0 .