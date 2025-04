MONTEFIASCONE - «È con profondo rammarico che mi vedo costretto a comunicare ufficialmente l’annullamento della 28esima edizione della Cronoscalata lago Montefiascone, in programma dal 23 al 25 maggio prossimi». Così, Sandro Zucchi, presidente dell’Automobile Club Viterbo e organizzatore della gara valida per il campionato della Montagna per Autostoriche.

«Non dipende dalla nostra volontà - spiega Zucchi -. Esistono problemi logistici, di sicurezza e locali che, quest’anno, ci impediscono di proseguire. Vorrei comunque ringraziare il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ci aveva messo a disposizione uno splendido trofeo, il presidente del Consiglio regionale Enrico Panunzi e il capogruppo del Consiglio regionale FdI, Daniele Sabatini, che si sono spesi per sostenere economicamente questo evento, che porta migliaia di appassionati, per tre giorni, sulle sponde del Lago di Bolsena e oltre un milione e mezzo di visualizzazioni sui social media. Vorrei ringraziare anche i nostri main sponsor Enerpetroli srl e Lottini srl, che da sempre ci sostengono, e, quest’anno, in modo particolare, anche la Fondazione Cativit, con la quale stavamo lavorando ad un evento sull’Educazione stradale, a corollario della gara, per i giovani diversamente abili, trasformando e ampliando gli orizzonti della manifestazione stessa in una settimana di sport, educazione civica, solidarietà e promozione turistica».

«Vorrei ringraziare tutti gli sponsor locali - prosegue Pietro Ranaldi, vice Presidente dell’Automobile Club di Viterbo e leader acclamato dei Locals Only, spina dorsale della manifestazione - a iniziare da tutti i piccoli e grandi commercianti, artigiani e imprenditori che da sempre ci sostengono e sono sensili alle sorti e allo sviluppo di Montefiascone». «È andata così, quest’anno salta, ma stiamo già lavorando per il 2026 con rinnovato impegno e “la tigna” che dobbiamo a tutti i nostri sostenitori privati locali, all’amministrazione regionale nel suo insieme e, soprattutto, a Montefiascone, che non merita anche questa perdita».

«A me le dolenti note -prosegue Lino Rocchi, direttore dell’Automobile Club Viterbo -. Quest’anno, per un “disguido”, vorrei sperare, nella definizione dei calendari sportivi di Aci Sport – per il futuro speriamo in un rinnovamento e in una attenzione maggiore agli Aacc e organizzatori locali da parte di chi guiderà Aci Sport con il nuovo presidente Aci, che uscirà dal voto del 9 luglio prossimo - nello stesso fine settimana si accavallano tre eventi di portata nazionale e internazionale: la Lago Montefiascone, il Kartodromo Internazionale di Viterbo e Vallelunga.

Nel raggio di 80 km vengono impegnate categorie diverse di piloti in diverse tipologie di manifestazioni, che tra loro non sono in concorrenza, ma che prevedono l’impegno di un alto numero di commissari di percorso, Vvrificatori tecnici e sportivi, direttori di gara, ecc. ecc.. Ma il personale attivo nella Provincia non può reggere contemporaneamente questo impatto. Per quello che ci riguarda, saremmo stati disposti a far venire personale da fuori provincia, anche se questo avrebbe comportato un aggravio di costi, oltre ad impattare ancora più negativamente sulle strutture ricettive, già sold out per gli equipaggi dei piloti e delle scuderie impegnate». «Poi, ci sono anche problemi legati alla sicurezza: il percorso di gara, in questo momento, è interessato dai lavori della fibra, che hanno lasciato il manto stradale in una condizione, diciamo, non ottimale, per lo svolgimento in sicurezza della gara».

«Per ultimi, ma non per importanza, i problemi locali: i più accorti avranno notato che nei ringraziamenti istituzionali del Presidente, manca un “pezzo di istituzione” che urla silenziosamente proprio per la sua assenza. Ricordo a tutti che l’Automobile Club di Viterbo aveva chiesto a dicembre 2024 - poi ribadito a gennaio/febbraio 2025 - un patrocinio oneroso all’amministrazione comunale di Montefiascone. Avete visto se è uscita una delibera in merito? Ne conoscete l’importo? Avevamo richiesto 10mila euro e mancherebbero, ormai, poche settimane all’evento.

C’è bisogno di un chiarimento ed un impegno per il futuro, non promesse che si “allungano” e si ritirano a seconda del momento. Vi prometto che torneremo su questo argomento dopo gli opportuni chiarimenti». «Non è un addio - concludono il presidente Zucchi, Ranaldi e Rocchi - torneremo sicuramente nel 2026. L’Automobile Club Viterbo, i Locals Only e l’Asd Aci Viterbo Corse non molleranno mai. Possono rallentarci, ma non fermaci».

©RIPRODUZIONE RISERVATA