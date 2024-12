CIVITAVECCHIA – «Abbattere le barriere, promuovere l’inclusione, vedere sorrisi: in questa ottica abbiamo organizzato la visita a bordo di MSC Fantasia, nave da crociera ormeggiata alla banchina 25».

Lo dice l’assessore ai Servizi sociali Deborah Zacchei all’indomani della bella iniziativa sociale organizzata dall’amministrazione comunale.

«Insieme a me – continua – e Massimo Boschini, vi hanno partecipato il Sindaco Ernesto Tedesco, il Vicesindaco Manuel Magliani e 94 ospiti tra ragazzi e accompagnatori e genitori delle Associazioni Assproha, Circolo Arci, Ottavanota, Il Timone e i Girasoli - Alicenova, oltre Elena De Paolis del Tavolo Tecnico per la Cultura dell’Agibilità. Ospiti del gentilissimo manager di MSC Luigi Cerracchio, abbiamo vissuto momenti di gioia e spensieratezza, com’era già avvenuto in altre tre occasioni con le nostre associazioni. Grazie e arrivederci a tutti alla prossima occasione di incontro».

