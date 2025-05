ALLUMIERE - TOLFA - Nei due comuni di Allumiere e Tolfa stanno per partire importanti corsi rivolti a persone di varie età. Ad Allumiere sono in programma workshop tecnologici, nello specifico: "Digitalizzazione e uso consapevole del web". Gli incontri si svolgeranno stamattina e poi il prossimo 15 maggio dalle 10 alle ore 12 ad Allumiere. A ospitare i laboratori sarà il Centro Anziani di Allumiere nel grande salone. Si terranno, quindi, interessanti e importanti workshop per over60. L'iniziativa è promossa dal Comune di Allumiere in collaborazione con WindTre e Borghi Connessi WindTre. Gli organizzatori invitano tutti gli anziani che lo vorranno a partecipare e di portare il proprio cellulare.

A Tolfa invece è in programma un corso fondamentale per la sicurezza e la salute. Sabato mattina 10 maggio, a partire dalle ore 10, si svolgerà presso i locali dell'associazione La Rocca (Centro Anziani) la "Giornata Dimostrativa sulle Tecniche di Rianimazione Cardiopolmonare con uso del Defibrillatore". A promuovere questa iniziativa è il Comune di Tolfa in collaborazione con la Nexus&MMD Salute e Sicurezza e insieme invitano tutti i cittadini e le associazioni a partecipare. Alla fine dell'incontro sarà possibile iscriversi al corso BLS-D certificato per ottenere l'abilitazione. L'ingresso è libero.

