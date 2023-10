FIUMICINO - Wizz air, la terza compagnia aerea italiana e la più sostenibile a livello globale, ha annunciato, all’Hilton Rome Airport di Fiumicino, l’aggiunta di 4 nuovi aeromobili Airbus A321neo all’avanguardia alle sue basi in Italia: tra marzo e luglio 2024, altri 3 aeromobili si uniranno alla flotta di Roma Fiumicino e 1 aeromobile sarà impiegato a Milano Malpensa.

Con questa espansione Wizz Air lancerà 6 nuove rotte e aumenterà le frequenze su 17 rotte esistenti per i passeggeri italiani entro la prossima estate. I nuovi aeromobili rappresentano un ulteriore investimento di 400 milioni di euro da parte di Wizz Air in Italia. Nell’estate del 2024 la compagnia avrà 14 aerei stazionati a Roma e 8 a Milano. Con una rete che serve quasi 230 rotte in oltre 40 paesi in Italia, Wizz Air sta ulteriormente rafforzando la sua posizione come scelta di riferimento per i viaggiatori che cercano collegamenti in tutta Europa e oltre, potendo scegliere tra svariate destinazioni.

A partire dalla primavera-estate 2024, Wizz Air introdurrà sei nuove rotte dall’Italia: da Roma Fiumicino a Berlino, Amburgo (Germania), Alicante (Spagna) e Copenaghen (Danimarca); da Milano Malpensa a Parigi Beauvais (Francia) e Tenerife (Spagna).

Allo stesso tempo, la compagnia aerea potenzierà la propria offerta sulle rotte: da Roma a Madrid, Barcellona, Malaga, Valencia (Spagna), Londra Gatwick (Regno Unito), Praga (Repubblica Ceca), Yerevan (Armenia), Eindhoven (Paesi Bassi), Amman (Giordania), Sharm-el-Sheikh (Egitto), Porto (Portogallo), Suceava (Romania), Resovia (Polonia), Baku (Azerbaigian); da Milano a Sharm-el-Sheikh e Il Cairo (Egitto) e Riyadh (Arabia Saudita).

I biglietti sono già in vendita su wizzair.com e sull’app mobile ufficiale di Wizz Air a partire da soli 14,99 euro.

Questo importante annuncio, di quasi 1,5 milioni di posti aggiuntivi all’anno, rappresenta un rafforzamento dell’impegno di Wizz Air per la crescita in Italia.

In occasione della conferenza stampa a Roma József Váradi, ceo del gruppo Wizz air, ha commentato: «Dopo aver stabilito la nostra prima base nel Paese solo 3 anni fa, oggi Wizz Air sta rafforzando ulteriormente la sua posizione di terza compagnia aerea più grande d’Italia

. Con questo investimento, Wizz Air continua a crescere in Italia, offrendo opportunità di viaggio più convenienti e sostenibili, migliorando la connettività e stimolando la concorrenza sul mercato. Gli aerei aggiuntivi non solo forniranno ai passeggeri più opzioni di volo verso numerose destinazioni particolarmente ambite, ma stimoleranno anche l’economia poiché stiamo creando migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti con Wizz Air e nel settore dell’ospitalità».

Da quando Wizz air ha stabilito la sua prima base in Italia nel 2020, ha introdotto più di 50 nuove rotte precedentemente non servite sul mercato e ha creato più di 1.000 posti di lavoro diretti. La compagnia aerea lavora costantemente per migliorare la propria offerta di prodotti per i clienti, compresi i viaggi nazionali. Con il lancio del Wizz MultiPass, i viaggiatori hanno l’opportunità di usufruire di un abbonamento mensile che consente loro di bloccare il prezzo del biglietto per un periodo di 6 mesi sulle tratte nazionali in Italia, a partire da soli 37 euro al mese.