FIUMICINO - Wizz Air, la terza compagnia aerea in Italia e la più sostenibile a livello europeo, annuncia una nuova rotta tra Roma Fiumicino e Birmingham, Regno Unito. A partire da lunedì 16 giugno 2025 infatti, diversi voli della compagnia aerea ungherese collegheranno la capitale italiana alla seconda città inglese per abitanti con una frequenza di tre volte a settimana - il lunedì, il mercoledì e il venerdì. I biglietti sono già disponibili per l’acquisto su wizzair.com e tramite l’app ufficiale di WIZZ, con tariffe a partire da 35,99 euro. Con questa nuova connessione, Wizz Air rafforza ulteriormente la sua presenza in Italia e amplia le opzioni di viaggio per i passeggeri che desiderano esplorare il Regno Unito. Situata nel cuore dell’Inghilterra, Birmingham è una città vibrante e cosmopolita, ricca di storia, cultura e intrattenimento. Con un passato industriale che l’ha resa un motore economico del Regno Unito, oggi Birmingham si distingue per la sua vivace scena artistica, la straordinaria architettura e una vasta offerta di attività per ogni tipo di viaggiatore. Gli appassionati di cultura possono esplorare la Birmingham Museum & Art Gallery, celebre per la sua collezione di arte preraffaellita, mentre gli amanti dello shopping troveranno nel Bullring & Grand Central uno dei centri commerciali più iconici del paese. Da non perdere anche il suggestivo quartiere dei canali: con le sue pittoresche passeggiate e i ristoranti affacciati sull’acqua, la città vanta ad oggi una rete di canali notevolmente estesa, superiore addirittura a quella di Venezia. Grazie alla sua vivace scena gastronomica, ai numerosi eventi e ai suoi parchi verdi, Birmingham è una destinazione ideale per qualche giorno di stacco dalla routine quotidiana all’insegna della scoperta e del divertimento. Tutti i voli saranno operati con Airbus A321neo di ultima generazione, l’aeromobile più efficiente e sostenibile della sua categoria.

«Siamo entusiasti di annunciare questa nuova rotta che collega Roma a Birmingham, ampliando ulteriormente la nostra offerta dalla capitale italiana e garantendo ai nostri passeggeri ancora più possibilità di viaggio a tariffe convenienti» ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “La compagnia continuerà a investire nell’espansione della propria rete, garantendo soluzioni di viaggio accessibili e sostenibili in tutta Europa».