S. MARINELLA - Proseguono con successo gli appuntamenti all’insegna del tutto esaurito di "Vivi il castello di Santa Severa", la rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata da Lazio crea in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare del Lazio. Questa sera da non perdere l’esibizione della fanfara della Polizia di Stato. Il concerto nasce a suggello del tradizionale abbraccio con le autorità locali e la cittadinanza già condiviso negli scorsi anni con grande successo dalla Polizia di Stato che attraverso i suoi preparatissimi musicisti poliziotti ed un ricco e coinvolgente repertorio musicale, vuole arrivare al cuore delle persone con i suoi messaggi valoriali di vicinanza e legalità. Ancora una volta esserci sempre, la vocazione di forza della Polizia di Stato al servizio dei cittadini. Domani toccherà ai ReQueen Tribute Band. Uno show coinvolgente, unico, accattivante, che spazia dai grandi classici degli anni ‘70, come Bohemian Rhapsody e We are the champions, ai successi degli ultimi anni, come I want it all e Innuendo, con un repertorio in costante aggiornamento che tende a emozionare e rendere partecipe il pubblico in ogni concerto. Giovedì 22, torna il Grande galà lirico, un viaggio tra i più grandi compositori del melodramma, con musiche di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Pietro Mascagni, Vincenzo Bellini, Gioacchino Rossini, George Bizet. Venerdì Metti Una Sera D’estate concerto dell’Orchestra di Fiati Uniti per la musica del Comune di Santa Marinella che offrirà al pubblico il proprio tributo musicale alla magia delle notti estive. L’Orchestra formata da circa 40 musicisti, eseguirà brani originali e un vasto repertorio che va dalla musica da film con le celebri colonne sonore del Maestro Ennio Morricone passando per le note della dance anni 70 al blues. Sabato 24 Sergio Caputo Trio con Sergio Caputo alla chitarra e voce, Fabiola Torresi al basso e voce, e Alessandro Marzi alla batteria, voce e, spesso al piano. Un trio vocale e strumentale che costituisce il progetto base di Sergio Caputo. Una formazione pop-jazz unica nel suo genere capace di creare un ensemble di forte impatto. Il Sergio Caputo Trio è il motore ruggente di ogni altra possibile band del cantautore romano, ed è caratterizzato da un tale affiatamento da potersi definire “telepatico”, capace di affrontare ogni brano con una visione originale e d’improvvisazione anche sui brani storici, senza mai perderne la magia, e sempre in grado di stupire il pubblico. Domenica 25 agosto alle 30 nell’ambito della rassegna letteraria “Libri e calici” ci sarà la presentazione del libro Calcio, politica e potere di Narcís Pallarès Domènech, Alessio Postiglione, Valerio Mancini. La presentazione è moderata dalla giornalista Francesca Lazzeri e i partecipanti potranno degustare calici di vino dei produttori del territorio associati alla Strada del vino delle terre etrusco romane. Domenica 25 Elena Bonelli in “Elena, Nannarella e Gabriella”. L’attrice e cantante Elena Bonelli porta in scena le vite rocambolesche di Anna Magnani e Gabriella Ferri, due icone di Roma, donne straordinarie e artiste immense, mettendo a confronto le loro storie ed i loro sentimenti in prosa e musica attraverso canzoni, duetti e proiezioni. Un divertente quanto toccante spaccato di vite umane che racconta un secolo di italianità. Elena Bonelli, affiancata da Stefano Scartocci in qualità di pianista e accompagnata alla chitarra dal maestro Giandomenico Anellino che canterà i brani più famosi della canzone romana e napoletana.

©RIPRODUZIONE RISERVATA