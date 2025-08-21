Il violento temporale che la notte scorsa si è abbattuto sulla Tuscia ha creato diversi disagi. In particolare a Viterbo un grosso ramo è caduto a piazza del Teatro. Per fortuna la strada era libera e quindi non ha provocato danni. Per l’intenso nubifragio, il sottopassaggio di via della Ferrovia e quello pedonale di Porta della Verità sono stati allagati. Bagnaia e alcune vie del centro storico sono state interessate da un blackout mentre una tromba d’aria si è abbattuta nella zona della Cassia Nord. Nella provincia si sono registrati disagi nella zona di Ronciglione e San Lorenzo Nuovo dove caduti alberi e piante.

I vigili del fuoco sono al lavoro dalla notte scorsa per gestire tutte le chiamate.