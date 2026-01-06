Svaligiata nella notte la gioielleria Bluespirit all’interno del centro commerciale Conad di via Garbini. Secondo una prima ricostruzione un gruppo di malviventi la notte scorsa, intorno alle 2, utilizzando un’auto come ariete, ha sfondato l’ingresso principale della struttura e dopo aver percorso i corridoi interni in velocità sono giunti davanti alla gioielleria lanciando la vettura contro la saracinesca. Dopo essere riusciti a crearsi un varco laterale, sono riusciti ad entrare nell’esercizio commerciale e in pochi minuti hanno fatto razzia di gioielli. Pare che il commando, dopo aver abbandonato il veicolo utilizzato per l’irruzione e risultato poi rubato, sia fuggito con un’altra vettura che lo attendeva all’esterno dell’immobile. Il bottino è ancora da quantificare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile che hanno avviato le indagini. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di sorveglianza.