Ancora un episodio di violenza in centro storico a Viterbo. Nella serata di domenica una rissa sarebbe scoppiata in via della Cava.

Stando alle testimonianze, almeno una decina di persone si sarebbero prese a calci e pugni in un parapiglia generale che si è consumato davanti a un ristorante della via, all’incrocio con via Matteotti. Una scena di violenza talmente selvaggia che ha spaventato molte altre persone che erano a cena nel locale o che passeggiavano per la centralissima zona di Viterbo.

La rissa si sarebbe consumata in pochi minuti. Non si conoscono bene tutti i dettagli della vicenda, ma pare che tutto sia nato per un diverbio, o comunque futili motivi.

I testimoni hanno dato l’allarme alle forze dell’ordine e sul posto è giunta la polizia ma il gruppetto si è dileguato prima dell’arrivo degli agenti.

Sul fatto pare che ora si stia indagando, cercando di ricostruire l’episodio oltre che attraverso testimoni, anche dalla visione delle telecamere della zona.

Non è escluso che tra i contendenti possano esserci stati anche dei minorenni.