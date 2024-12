E’ stato sorpreso con cocaina, ecstasy e hashish. Martedì 14 in via Signorelli, i carabinieri della Compagnia di Viterbo hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un trentaquattrenne proveniente da Orte, già gravato da divieto di dimora nel capoluogo. Nel corso di servizio antidroga una pattuglia “civetta” della sezione operativa del Nor, supportata da equipaggio della locale Stazione, ha fermato l’uomo, trovandolo in possesso di otto involucri di cellophane contenenti cocaina, un pezzo di hashish e tre pasticche di ecstasy. Gli stupefacenti sono stati sequestrati, e dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza a disposizione della competente autorità giudiziaria viterbese.