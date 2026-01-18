Due persone sono rimaste ferite in un incidente che si è verificato sabato sera lungo superstrada all’altezza del chilometro 61,4 in direzione Viterbo nord nei pressi di un distributore di carburante. Erano circa le 21 quando, per cause ancora in corso d’accertamento, due mezzi si sono tamponati. Nell’urto un’auto ha perso una ruota che ha colpito un terzo veicolo in transito. Due persone, come detto, sono rimaste ferite per fortuna in maniera non grave. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso e per regolare la viabilità.