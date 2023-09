Polizia di Viterbo ha arrestato un 24enne in centro per spaccio di droga. Il fatto è avvenuto lunedì pomeriggio quando le pattuglie della volante hanno effettuato interventi nel centro cittadino per reprimere situazioni di illegalità, nell’ambito della quotidiana attività di prevenzione e controllo del territorio.

Gli agenti si sono imbattuti in un ragazzo che, per fuggire al controllo in strada, si è rifugiato nella propria abitazione poco distante. Insospettiti dal comportamento del 24enne, i poliziotti lo hanno seguito e, una volta raggiunto, hanno perquisito casa. Sono stati trovati così 115 grammi di hashish. Il giovane è stato arrestato per spaccio di droga e, all’esito dell'udienza di convalida, il giudice del tribunale di Viterbo ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora.