Nell’auto tracce di hashish e in casa tutto l’occorrente per confezionare le dosi. I carabinieri hanno arrestato un 38enne residente a Soriano dopo averlo fermato per un controllo. Martedì i militari erano impegnati in un servizio di pattugliamento mirato alla prevenzione e contrasto dei reati lungo la strada provinciale Ortana quando hanno fermato il giovane alla guida della propria autovettura.

Durante il controllo sul posto, i carabinieri hanno rinvenuto alcuni grammi di hashish e hanno deciso di approfondire gli accertamenti. Hanno quindi esteso la perquisizione presso l’abitazione dell’uomo e nella camera da letto hanno trovato otto involucri di cellophane contenenti complessivamente circa 77 grammi di hashish, un bilancino di precisione e un coltello con evidenti tracce della sostanza stupefacente.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e l’individuo è stato successivamente ristretto agli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni della competente Autorità Giudiziaria di Viterbo.

L'operazione, che si inserisce in un contesto più ampio dell’azione di prevenzione e contrasto dei reati in genere, costituisce una concreta e decisa risposta al crescente allarme sociale suscitato dal consumo di droghe, soprattutto tra giovanissimi, e conferma il costante impegno dell’Arma nelle attività di contrasto all’uso ed allo s